25 Nisan 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:20 İyilik Hikayeleri

02:25 Mesnevi'den Hikayeler

02:50 Sahur Bereketi

04:30 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

05:25 Mesnevi'den Hikayeler

05:50 Böyle Bitmesin

08:30 Kuşlarla Yolculuk

09:00 Diriliş Ertuğrul

11:50 Enine Boyuna

13:00 Şehirden Uzakta

14:10 Mavera

16:00 Tozkoparan İskender

18:00 Ana Haber

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Teşkilat

23:45 Mavera