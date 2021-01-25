Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Kefaret
00:15 Yasak Elma
02:30 Son Yaz
02:45 Yasak Elma
04:45 Bir Deli Rüzgar
05:15 Bir Deli Rüzgar
06:00 İnadına Aşk
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
11:15 Mucize Doktor
13:00 Dünya Avucunuzda
13:30 Benden Söylemesi
13:45 Temizlik Benim İşim
15:30 Yasak Elma
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kefaret
20:00 Yasak Elma
23:45 Baraj
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 25 Ocak 2021 Fox Yayın Akışı - Son Dakika