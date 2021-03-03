Makyajı ve photoshop'u abartan Deniz Seki'yi görenler tanımakta güçlük çekiyor

Ünlü diyetisyen Şeyda Coşkun ile kampa girdikten sonra yaklaşık 2,5 buçuk ay sonunda fit bir görünüme sahip olan 50 yaşındaki ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından paylaştığı fit fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çekiyordu.

25 YAŞ GENÇLEŞTİ

Sıkı bir beslenme ve spor programı ile sahneye ilk çıktığı yıllardaki görünümüne kavuşan Deniz Seki, Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafı ile görenleri adeta şoke etti. Fit görünümünün yanı sıra gençleştiği ve saçından, makyaj stiline kadar değişiklik yaptığı görülen Seki, 25 yaş geriye gitti. Seki'nin fotoğrafını gören kullanıcılar, makyajı ve photoshop'u abarttığını, aynı zamanda estetikle bu görünüme kavuştuğunu söyledi.