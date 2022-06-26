Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Köpek Balığı İstilası 2
02:00 Köpek Balığı İstilası 2
03:30 Müzik Arası
04:30 Yabancı Damat
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Macera Avcıları Hindistan'da
15:00 Seversin
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı Ve Öfkeli 7
22:45 Hızlı Ve Öfkeli 7
Son Dakika › TV › 26 Haziran 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika