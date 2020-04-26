26 Nisan 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

01:45 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

02:45 Bekir Köse ile Sahur Vakti

04:30 Aşk Laftan Anlamaz

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:15 Hayat Güzeldir

10:00 Cumartesi Sürprizi

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu

14:00 Sultan

14:00 Senede Bir Gün

16:00 Çocuktan Al Haberi

16:15 Güldüy Güldüy Show Çocuk

17:15 Maksat Yaşam

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

20:00 Tosun Paşa

21:45 İbo İle Güllüşah

23:45 İbo İle Güllüşah

23:45 Safir Mavi