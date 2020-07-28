28 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:45 Kaçak Gelinler

03:20 Aramızda Kalsın

04:00 Türk Müziği

05:00 Aramızda Kalsın

05:30 Kara Sevda

07:00 İki Aile

10:00 Kaçak Gelinler

13:30 Aramızda Kalsın

16:00 Kara Sevda

18:30 Star Haber

20:00 Mumya Geri Dönüyor

20:00 Garip

22:15 Garip

22:45 Mumya Geri Dönüyor