28. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde Hasan Saltık söyleşisi yapıldı - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesince 28. Uluslararası Altın Koza Film Festivali kapsamında Hasan Saltık'ı anma söyleşisi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen programda konuşmacı olarak katılan, Nebil Özgentürk, Nilüfer Akbal, Suavi, Menderes Samancılar, Vedat Yıldırım, Mazlum Çimen, Cengiz Özkan, hayatını kaybeden Hasan Saltık'la anılarını seyircilerla paylaştı.

Hasan Saltık'ın önemli bir değer olduğunu belirten Mazlum Çimen,"Bize çok şey öğretti. Yaşayarak, göstererek öğretti o mertliği, cömertliği, insan sevgisini. Hiçbir insan arasında ayrım yapmazdı." diye konuştu.

Etkinlik kapsamınca Hasan Saltık anısına, Menderes Samancılar ve Nebil Özgentürk şiir okudu.

Nilüfer Akbal, Vedat Yıldırım, Mazlum Çimen Cengiz Özkan ve Suavi ise Hasan Saltık anısına şarkılar seslendirdi.