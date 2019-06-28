29 branşta eğitim verilecek

Çankırı'da İl Spor Merkezlerinin açılışı gerçekleştirildi.

Çankırı'da İl Spor Merkezlerinin açılışı gerçekleştirildi.



İl Spor Merkezleri'nin açılışı Atatürk Stadyumu'nda yapıldı. Açılışa Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hıdır Ayçiçek, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aykurt, daire amirleri, sporcular ve aileleri katıldı.



Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programın açılış konuşması Gençlik ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci tarafından yapıldı. Sporun önemine değinen Gerginci, "Sporun toplumlar için birleştirici, bağdaştırıcı ve insan sağlığı açısından çok önemli bir yerde olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak sporun bu önemli gücünü çocuklarımıza, gençlerimize ve 7'den 70'e tüm topluma yayabilmek, ayrıca dünya çapında göğsümüzü kabartacak başarılara imza atacak milli sporcularımızı yetiştirmek ve toplumun sağlıklı yaşamasını sağlayabilmeyi hedeflemekteyiz" dedi.



Gerginci, 29 farklı branşta yaklaşık 5 bin sporcunun olduğunu dile getirerek, "Çocuk ve gençlerimizin sosyal birer birey olabilmelerine destek sağlayan ve herkesin sağlıklı yaşayabilmesine imkan sunan il spor merkezlerimizin hizmet vermesi için tüm olanaklarımızı kullanıyoruz. Atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, bedensel engelliler, bisiklet, bilek güreşi, bilardo, bocce, boks, jimnastik, futbol, görme engelliler, güreş, halter, herkes için spor, işitme engelliler, judo, karate, kayak, masa tenisi, okçuluk, özel sporcular, taekwondo, tenis, voleybol, wushu, tekerlekli, paten, halk oyunları ve satranç dallarında 29 branşta 74 antrenörümüzle 5-18 yaş arasında yaklaşık 5 000 çocuk ve gencimizle yaz dönemi içerisinde tüm zamanlarını sporla geçirebilecekleri il spor merkezlerimizin açılışını gerçekleştirmiş bulunuyoruz" şeklinde konuştu.



Gerginci'nin konuşmasının ardından spor branşları gösterisi büyük beğeniyle izlendi. - ÇANKIRI

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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