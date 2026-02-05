3. Akaretler Design&Antiques Show Başladı

Bilgili Holding tarafından düzenlenen ve şehrin tarihi dokusuyla modern tasarımı bir araya getiren "3. Akaretler Design&Antiques (ADA) Show" başladı.

Akaretler Sıraevler'de üçüncü edisyonuyla kapılarını ziyaretçilere açan etkinliğe ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Bilgili Holding Yönetim Kurulu Üyesi Levent Abay, Akaretler Sıraevler'in restorasyon sürecinde de yer aldığını belirterek, "Özellikle ADA Show bizim için çok kıymetli bir etkinlik. Bu sene çok çok büyük talep var. Hem mimarlık ofislerinden hem birçok önemli sanatçıdan ve özellikle mobilya dünyasından çok ciddi kişileri ağırlayacağız." dedi.

Abay, Akaretler Sıraevler'in 1875'te mimar Sarkis Balyan tarafından tasarlanmış bir yapı olduğunu ifade ederek, "Bilgili Holding olarak biz 2005 ile 2008 yılları arasında çok hızlı şekilde restorasyonunu yaparak hayata geçirdik. Şu anda birçok konut, ofis, otel ve dükkanlardan oluşan büyük kompleks burası." şeklinde konuştu.

Son 5 yıldır farklı zaman dilimlerinde Artweeks Istanbul, Ada Show, 212 Photography Istanbul gibi etkinlik düzenlediklerini dile getiren Abay, şunları kaydetti:

"Bu, bizim için çok önemli toplumda olan etkileşimimizi ve tarihi kültürel mirasa bakış açımızı da Bilgili Holding'in çok iyi yansıtan bir etkinlik. Özellikle tüm sanatseverleri kültürel mirasa sahip çıkmak isteyenleri de mutlaka etkinliğimize bekliyoruz, 10 gün boyunca dolu dolu birbirinden daha farklı ve heyecanlı etkinlikler var. Her gün özel söyleşilerimiz olacak burada, kültürel miras ve sanatla ilgili."

Levent Abay, "Özellikle bu sene çok daha fazla mimarlık bürolarının içinde yer aldığı, tasarımcıların çok daha ön planda olduğu, sadece son ürünün değil, ürünün hikayesinin de çok net şekilde gözlemlenebildiği ve ziyaretçilerin de birebir buradaki tasarımcılarla yakın temas kurabileceği bir temamız var. Geçmiş yıllarda bu kadar yakın temas, bu kadar çok fazla işin mutfağı görülmüyordu. Şu an biraz daha işin mutfağıyla beraber katılımcıların interaktif etkileşimini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Şehri domine eden bir etkinlik haline geldi"

Akaretler Genel Müdürü Ece Akpulat, Akaretler Sıraevler'in yaklaşık 60 bin metrekarelik bir proje olduğunu belirterek, "Üçüncüsünü düzenlediğimiz ADA Show etkinliği bu sene ekstradan bir ilgi gördü açıkçası, 20'den fazla katılımcı, mevcut kiracılarımızla birlikte de yaptığımız birtakım işbirlikleriyle birlikte 5-15 Şubat tarihleri arasında şehri domine eden bir etkinlik haline geldi." dedi.

Akaretler'i hep bir tasarım sokağı olarak konumlandırdıklarını ifade eden Akpulat, "Dolayısıyla boşluklardan bir tanesini de ADA Show'la dolduruyor olacağız. Yaptığımız bütün etkinliklerin bir şekilde her daim sanatla da ilintili olmasına özen gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

Ticari kaygılardan çok amatör ruhla, etkinlikleri halka mal ederek hareket etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Akpulat, "Bütün olarak baktığınızda sürdürülebilir bir proje olmuş oluyor. Biz de bu projeyi parlatıp elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." görüşünü paylaştı.

Akpulat, "ADA Show kapsamında da çok kıymetli antika evlerini, galeri ve tasarım evlerini bir araya getirmekti en büyük amacımız. Sanatı seven, sanatla ilgilenen, sanatın bir parçası olan herkese kapılarımız açık." diye konuştu.

Etkinlik hakkında

Geçen yıl 12 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan ADA Show, bu yıl da Türkiye'nin seçkin antika evlerini, tasarım galerilerini ve koleksiyonerlerini bir araya getiriyor.

Dekorasyon dünyasına yeni perspektifler kazandırmanın hedeflendiği etkinlik, antika bir objenin yaşanmışlığını, çağdaş tasarımın yenilikçi diliyle aynı mekanda buluşturarak ilham verici cevaplar üretiyor.

Ziyaretçilere tarihi binaların odaları arasında dolaşma imkanı tanıyan ADA Show, Türkiye'nin seçkin antika evlerinin nadide parçalarını ve tasarım galerilerinin gelecek vadeden eserlerini bir arada keşfetme şansı sunuyor.

Akaretler Sıraevler'in tarihi atmosferinde seçilmiş koleksiyonların sergilendiği edisyonda, 1930 Antika, addresistanbul, AlaTurca House, Artı Modern, Birim, BMS, BUREAU, Eski Ambar, Fy-shan Glass Studio X Rezzan Benardete Interiors, GEOGALLERY, Halit Berker, Han No 61, ICA, Green Mall, Maru, Maison Saiki, Muse For All, Sevil Dolmacı X Noyan Berkman, Tarık Akyel Vintage & Design, Yalın Mimarlık, Yunus Karma ve Waxy Design Studio gibi isimler ve markalar yer alıyor.

Antikayı sadece estetik unsur olarak değil, toplumsal hafızayı taşıyan miras olarak ele alan ADA Show, 15 Şubat'a kadar gezilebilecek.