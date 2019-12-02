Çankırı'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle "Engelsiz Düşler" adlı program düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte ilk olarak kentteki alışveriş merkezinde, Eldivan ve Şabanözü Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim alan engelli öğrenciler tarafından yapılan süs ve ev eşyaları sergisi açıldı.

Daha sonra 100. Yıl Kültür Merkezi'nde devam eden programda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, Birleşmiş Milletlerin 1992 yılında aldığı kararla 3 Aralık'ın Uluslararası Engelliler Günü olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Bu günün engelli insanları anlayabilmek açısından büyük öneme sahip olduğunu belirten Yıldırım, "Çünkü gündelik hayatta karşılaştıkları zorluklar sadece engellilerin değil, hepimizin sorumluluğudur. Bugün gerek sosyal yaşamda gerekse iş yaşamında kendilerine çok zor yer bulan ve yaşamın birçok alanında çeşitli engeller ile karşılaşan engelli insanlarımızın farkına varmak ve onlarla birlikte yaşadığımızı unutmamamız gerekiyor." diye konuştu.

Kurum çalışmaları hakkında da bilgi veren Yıldırım, şöyle konuştu:

"2018 yılı sonunda evde bakım uygulaması kapsamında ülke genelinde yaklaşık 513 bin 276 engelli vatandaşımızın yakınına, Çankırı ili genelinde ise 2019 yılı Kasım ayı itibariyle 905 engelli vatandaşımızın yakınına aylık bin 384 lira 59 kuruş evde bakım ücreti veriyoruz. Çankırı genelinde engellilere sunulan özel indirimlerden yararlanabilmesi için 2014 yılından günümüze bin 239 engelli vatandaşımıza engelli kimlik kartı verilmiştir. Engelli kimlik kartı ile şehir içi ulaşımını ücretsiz kullanan engellilerimiz için Bakanlığımızca özel halk otobüs firmalarına araç başı 800 lira, toplamda 28 araç için 22 bin 400 lira ödeme yapılmaktadır. Ayrıca Şabanözü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde 170, Eldivan Rehabilitasyon Merkezinde ise 74 olmak üzere toplamda 244 vatandaşımıza yatılı hizmet verilmektedir."

Konuşmaların ardından engelli öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu, şiirler okundu.

Programa, Vali Hamdi Bilge Aktaş, Vali Yardımcısı Şahin Bayhan, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.