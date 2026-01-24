3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti

Kaz pazarından 3 bin 500 liraya kaz satın alan bir vatandaş, beklenmedik bir olay yaşadı. Eve getirdiği kazı bahçeye bırakan adam, kazın bir anda havalanarak göçe başlaması karşısında neye uğradığını şaşırdı.

"GARİBANIN YÜZÜ GÜLER Mİ?"

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. Videonun altına yapılan yorumlarda, "Bir günde 1500 kilometre uçabilir, takip et belki bulursun", "Sadece göç etmiş, havalar ısınınca döner belki", "Kim daha kaz çözemedim" ve "Garibanın yüzü güler mi?" ifadeleri dikkat çekti.