3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti

3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti
24.01.2026 09:57
3 bin 500 liraya satın aldığı kazın bahçeye bırakılır bırakılmaz havalanıp göç etmesiyle şaşkına dönen vatandaşın yaşadığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kaz pazarından 3 bin 500 liraya kaz satın alan bir vatandaş, beklenmedik bir olay yaşadı. Eve getirdiği kazı bahçeye bırakan adam, kazın bir anda havalanarak göçe başlaması karşısında neye uğradığını şaşırdı.

"GARİBANIN YÜZÜ GÜLER Mİ?"

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. Videonun altına yapılan yorumlarda, "Bir günde 1500 kilometre uçabilir, takip et belki bulursun", "Sadece göç etmiş, havalar ısınınca döner belki", "Kim daha kaz çözemedim" ve "Garibanın yüzü güler mi?" ifadeleri dikkat çekti.

    Yorumlar (4)

  • Ali Levent Ali Levent :
    İstanbul'daki kazlar uçabilseydi trafik sorunu çözülürdü :) 6 0 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Kuşun uçabildiğini öğrenmiştir artık herhalde 3 0 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Galiba yabani kaz satın almış Yakalayıp satmışlardır 2 0 Yanıtla
  • 2009kilic 2009kilic:
    kaz ucarda laz ucmazmi söyleminin geceklesmesi icin gerekli nedeni olmus durumda. 0 0 Yanıtla
