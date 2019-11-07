Son Dakika Haberleri: 3 kamu katılım bankasından otomotive destek
Son Dakika Güncel 3 kamu katılım bankasından otomotive destek

3 kamu katılım bankasından otomotive destek

6 saat önce

Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve EmlakBank, hazırladığı otomotivde yerli üretime özel taşıt finansman paketleri kapsamında, müşterilere 60 ay vade ve 500 bine varan tutarlarda yüzde 0,49-0,69 faizle kredi sağlayacak.

3 kamu katılım bankasından otomotive destek, System.String[]

Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve EmlakBank, hazırladığı otomotivde yerli üretime özel taşıt finansman paketleri kapsamında, müşterilere 60 ay vade ve 500 bine varan tutarlarda yüzde 0,49-0,69 faizle kredi sağlayacak.

Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve EmlakBank'tan yapılan ortak açıklamaya göre, 3 kamu katılım bankası, otomotiv sektöründe yerli üretimi desteklemek ve müşterilere uygun koşullarda finansman sağlamak amacıyla bir kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında 3 kamu katılım bankası, Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile iş birliğine gitti.

Bu kapsamda fiyatı 50 bin lira ila 120 bin lira arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 12-60 ay vade için aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69 olarak uygulanacak. Öte yandan, fiyatı 72 bin lira ila 500 bin lira arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlar için 12-60 ay vadeli kredinin faizi de aylık yüzde 0,49-0,69 olacak.

Anlaşmalı otomotiv firmaları binek araçlarda Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Renault Mais ve Toyota; ticari araçlarda ise BMC, Fiat, Ford Otosan, GAZ Grup, Isuzu, Karsan, Mercedes, Otokar ve Temsa oldu.

Bugünden itibaren başlayan kampanya, 31 Aralık'a kadar sürecek.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank olmak üzere 3 kamu bankası da 1 Ekim'de otomotiv sektöründe yerli üretimi desteklemek ve müşterilere uygun koşullarda finansman sağlamak amacıyla bir kampanya başlatmış, faiz oranlarını düşürmüştü.

Vakıf Katılım Bankası, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:14 Kaynak: AA
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