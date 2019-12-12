3 kişinin ölümüne sebep olan alkollü sürücü ehliyetsiz çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 3 kişinin ölümüne sebep olan alkollü sürücü ehliyetsiz çıktı - Son Dakika

3 kişinin ölümüne sebep olan alkollü sürücü ehliyetsiz çıktı

6 saat önce

Uşak'ta sabah saatlerinde meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü trafik kazasında alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetinin de olmadığı ortaya çıktı.

3 kişinin ölümüne sebep olan alkollü sürücü ehliyetsiz çıktı, System.String[]

Uşak'ta sabah saatlerinde meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü trafik kazasında alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetinin de olmadığı ortaya çıktı.


Kaza, sabah saatlerinde D-300 karayolu karşısında meydana geldi. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen 18 yaşındaki İ.U.Y., 59 HD 971 plakalı otomobil ile otobüs durağında bekleyen vatandaşların arasına daldı. Alınan son bilgiye göre sürücünün 0,77 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Kazada durakta bekleyenlerden Uşak Belediyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Zafer Karakaya (30) ile Halil Doğan (47) ve Ramazan Tokuş (34) olay yerinde hayatını kaybetti.


Otomobil hurdaya dönerken, alkollü üniversite öğrencisi gözaltına alındı. Yapılan incelemenin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. - UŞAK

Sabah, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:20 Kaynak: İHA
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