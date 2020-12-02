Misli.com 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karaman Belediyespor, sahasında konuk ettiği Tokatspor'a 3-0 mağlup oldu.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Sercan Karaca xx, Recep Gündüz xx, Yunus Çiftçi xx
Karaman Belediyespor: Onur Bulut x, Ahmet x, Burhan x, Muzaffer x, Ufuk x (Ahmet dk. 69 x), Ali Sinan x (Cenk dk. 59 x), Burak x (İsmet dk. 69 x), Hasan x (Serdar dk. 69 x), Coşkun x, Çağatay x (Ahmet Gökbayrak dk. 50 x), Emre x
Tokatspor: Mikail xxx, Berkcan xx, Ali Kemal xxx (Tahir dk. 81 ?), Erdem xx, Eren xx (Hüseyin Sapsağlam dk. 46 x), Furkan xx (Abdulbaki dk. 90 ?), Ali Can x, Abdulaziz xxx (Eren dk. 65 x), Mert xx, Deniz xx, Eser xxx (Batuhan dk. 81 ?)
Goller: Deniz (dk. 12 pen. ve 60), Abdulaziz (dk. 65) (Tokatspor)
Kırmızı kartlar: Burhan (Karaman Belediyespor), Deniz (Tokatspor)
Sarı kartlar: Çağatay (Karaman Belediyespor), Eser, Mikail (Tokatspor) - KARAMAN
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › 3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 Tokatspor: 3 - Son Dakika Spor