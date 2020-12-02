3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 Tokatspor: 3

Misli.com 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karaman Belediyespor, sahasında konuk ettiği Tokatspor'a 3-0 mağlup oldu.

İmamoğlu suikast hazırlığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil