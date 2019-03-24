Son Dakika Haberleri: 3 Uzman Onbaşının Hayatını Kaybettiği Kaza, Araç Kamerasında (3)

3 Uzman Onbaşının Hayatını Kaybettiği Kaza, Araç Kamerasında (3)

33 dakika önce

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIKastamonu'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Onbaşı İsmail Doğan için memleketi Afyonkarahisar'da cenaze töreni düzenlendi.

3 Uzman Onbaşının Hayatını Kaybettiği Kaza, Araç Kamerasında (3), System.String[]
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Onbaşı İsmail Doğan için memleketi Afyonkarahisar'da cenaze töreni düzenlendi.

İmaret Camii'nde ikindi vakti düzenlenen törene İsmail Doğan'ın annesi Ümmühan ve babası Salih Doğan, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, siyasi parti temsilcileriyle belediye başkan adaylarının yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Uzman Onbaşı İsmail Doğan, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Kocatepe Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, futbolcular ve kulüp idarecileri de katıldı. İsmail Doğan'ın ağabeyi Cihan Doğan'ın Afjet Afyonspor Kulübü çalışanı olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:14 Kaynak: DHA

İsmail Doğan, Güncel
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