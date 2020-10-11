3 yılda bine yakın sokak köpeği sahiplendirildi - Son Dakika

3 yılda bine yakın sokak köpeği sahiplendirildi

11.10.2020 13:47

Tokat'ın Niksar ilçesinde, sahipsiz sokak hayvanlarının tedavi ve bakımlarının yapıldığı barınakta 3 yılda bine yakın sahipsiz köpek sahiplendirildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde, sahipsiz sokak hayvanlarının tedavi ve bakımlarının yapıldığı barınakta 3 yılda bine yakın sahipsiz köpek sahiplendirildi.

Niksar Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevinde 3 yılda yaklaşık 5 bin hayvanın tedavileri ve bakımları yapıldı. Niksar Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevi Veteriner Hekimi Eda Mercan Şöhretoğlu, büyük ve küçük hayvan bölümlerinde şu anda 66 civarında hayvanın bakımının devam ettiğini kaydetti. Barınaktaki hayvanların rehabilete edilerek kısırlaştırıldığını belirten Şöhretoğlu, " Barınağımızdaki hayvanların günlük olarak yemeklerini ve sularını taze bir şekilde ilçede bulunan kurumların yemekhanelerinden toplayarak değerlendirmekteyiz. Yavru köpeklere günlük iki öğün büyüklere ise günde bir öğün yemekleri rutin olarak verilmektedir. Yemeklerin çıkmadığı günlerde ise mama takviyesi ile bu açık kapatılmaktayız. Biz burada hayvanların sağlıklarının daha iyi koşullara gelmesi için tedavilerini yapıyoruz. Rehabilite ediyoruz, kısırlaştırıyoruz ve kısırlaştırdığımız hayvanları aşılamasını, küpelenmesini, işaretlemesini yapıyoruz. Yaralanıp, sakat kalmayan, zehirlenen ya da herhangi bir nedenle hastalanan sokak havyaları ise iyileştirildikten sonra yine kısırlaştırılarak, bir süre bakıldıktan sonra 5199 sayılı 'Hayvan Hakları Kanunu' gereğince ya sahiplendiriliyor ya da tedavi için alındıkları adrese bırakılıyor" dedi.

3 Yılda Bin hayvan sahiplendirildi

Veteriner Hekim Eda Mercan Şöhretoğlu sokak hayvanlarının bu merkezde sahiplendirildiğini de belirterek, "Bu merkezimiz aynı zamanda hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlarımıza da yardımcı olmaktadır. 3 Yıl içerisinde yaklaşık Bin sokak köpeği sahiplendirilmiş olup, hayvan sahiplenmek isteyenler buraya müracaat ederek köpekleri sahiplenebiliyor. Üç yılda yaklaşık Bin civarında hayvan sahiplendirmesi yaptık, hayvan sahiplendirme için tek prosedürümüz vatandaşın 18 yaşını doldurmuş olması ve akli dengesinin yerinde olması lazım. Çevre il ve ilçelerden Niksar Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevine gelerek hayvan sahiplenme konusunda diğer vatandaşlarımızın talepleri ile karşılaşmaktayız bu da bizleri mutlu etmekte" dedi.

Şöhretoğlu, tüm vatandaşların hayvanlara şefkat ve sevgiyle yaklaşarak onları korumaları gerektiğini de vurgulayarak; "Sadece 4 Ekim Hayvanları koruma gününde değil, her gün hayvanların günü lütfen hayvanlara birlikte sahip çıkalım duyarlı olalım. İşkence veya zarar verecek bir şey yapmayalım. Vatandaşlarımızdan ricam hayvanlara yapılan zulüm ve işkenceleri gördükleri anda lütfen ilgili birimler ihbar etsinler" şeklinde konuştu.

-İHA-

3 yılda bine yakın sokak köpeği sahiplendirildi
3 yılda bine yakın sokak köpeği sahiplendirildi
3 yılda bine yakın sokak köpeği sahiplendirildi
3 yılda bine yakın sokak köpeği sahiplendirildi

Sokak Hayvanları, Niksar, Köpek, Tokat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 3 yılda bine yakın sokak köpeği sahiplendirildi - Son Dakika

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