30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Atatürk Anıtına çelenk sunulması

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in tebrikleri kabul etmesi

Talatpaşa Caddesi'ndeki törenden görüntüler

Binbaşı Caner Aktay'ın konuşması -Edirne

Edirne'de Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören, Vali Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu'nun anıta çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Valilikte devam eden törende Vali Canalp tebrikleri kabul etti.

Ardından Talatpaşa Caddesi'nde devam eden törende Vali Canalp, Belediye Başkanı Gürkan ve Tuğgeneral Cihanoğlu vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Binbaşı Caner Aktay, Zafer Bayramı'nı kutlamanın gurur ve heyecanının yaşandığını söyledi.

30 Ağustos'ta Türk ordusunun eşine az rastlanır bir zafer elde ettiğini belirten Aktay, "Türk milleti, kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kastedenlere karşı 99 yıl önce bugün, kahramanlık ve şeref dolu tarihiyle yeniden dirilerek topyekün bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır." şeklinde konuştu.

Tören, askeri birlikler ve araçların geçişiyle sona erdi.