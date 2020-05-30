30 Mayıs 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Mekanik 2: Suikast

00:15 Beyaz Show

02:00 Poyraz Karayel

02:00 Taksi 5

04:30 Akasya Durağı

06:15 Yabancı Damat

07:00 Ver Elini Aşk

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

10:45 Aşk-ı Memnu

13:00 Arda'nın Mutfağı

13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

14:00 Çarkıfelek

15:45 Arka Sokaklar

16:15 Çok Güzel Hareketler 2

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

20:00 Kral Arthur: Kılıç Efsanesi

22:30 Amansız Takip