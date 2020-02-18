31 Mart Yerel Seçimleri'nde usulsüzlük davası başladı - Son Dakika

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Kadıköy'deki bazı sandıklarda usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin açılan dava kapsamında sandık başkanı, memur üye ve parti temsilcilerinin aralarında bulunduğu 19 sanık, "görevi ihmal" suçundan 1'er yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan sanıklar, oy sayımları ve tutanak işlemlerinde herhangi bir usulsüzlüğün olmadığını ve seçimin usulüne uygun yapıldığını belirterek, suçlamaları kabul etmedi. Sanıklardan Ü.A., seçim günü 1045 numaralı sandığın başkanı olduğunu söyleyerek, "Biz seçimlerde usulsüzlük yapmadık. Fakat büyükşehir belediye başkanı sonuç tutanağı incelemesinde artı 5 oyu sehven iki kez haneye yazmışız. Bu bir maddi hatadır, bunun incelenip araştırılmasını istiyorum. Biz bu maddi hatayı sadece büyükşehir belediye seçimi için değil, belediye meclis üyeliği ve ilçe belediye başkanlığında da aynı maddi hatayı yapmışız. Bizim herhangi bir suç kastımız yoktur. Yoğunluktan dolayı maddi hatayı yapmışız" dedi.



31 Mart Yerel Seçimleri'nde Kadıköy'deki bazı sandıklarda usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin sandık başkanı ve üyelerinin aralarında bulunduğu 19 sanığın "görevi ihmal" suçundan 1'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.



Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 16 sanık katılırken, müşteki Abdullah Yılmaz ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.



Duruşmada savunma yapan sanıklardan Ü.A., seçim günü 1045 numaralı sandığın başkanı olduğunu söyleyerek, "Biz seçimlerde usulsüzlük yapmadık. Fakat büyükşehir belediye başkanı sonuç tutanağı incelemesinde artı 5 oyu sehven iki kez haneye yazmışız. Bu bir maddi hatadır, bunun incelenip araştırılmasını istiyorum. Biz bu maddi hatayı sadece büyükşehir belediye seçimi için değil, belediye meclis üyeliği ve ilçe belediye başkanlığında da aynı maddi hatayı yapmışız. Bizim herhangi bir suç kastımız yoktur. Yoğunluktan dolayı maddi hatayı yapmışız" dedi.



"Biz usulüne uygun bir seçim yaptık"



Üniversite öğrencisi olduğunu söyleyen sanıklardan N.I., "Seçim günü sandık görevlisiydim. İlk kez bir seçimde görevlendirildim. Delilleri zaten hep birlikte topladık. Söz konusu iddia maddi hatadan ibarettir. Partilerin oy dağılımında ya da sayımında herhangi bir hata yoktur. Sadece sehven kayda artı 5 fazla yazılmıştır. Ben suçsuzum" diyerek beraatini istedi. Sanık O.K., "Biz usulüne uygun bir seçim yaptık. Sayımlarımız ve tutanaklarımız da doğruydu. Biz teslimi yaptıktan sonra ilçe seçim kurulundaki aşamayı bilemiyoruz. Sayım ve tutanaklarımızda hiçbir tutarsızlık yoktur. Bizim işlemlerimizi usulüne uygundur. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" diye konuştu.



"Tutanaklarımız ve sayımımız arasında tutarsızlık yoktu"



Olay günü 3329 numaralı sandıkta görev aldığını söyleyen sanık S.S., "Herhangi bir usulsüzlük yapılmadı. Seçimden sonra oyları saydık, torbaya koyduk, başkanımıza teslim ettik. Tutanaklarımız ile sayımımız arasında bir tutarsızlık yoktu. İşlemlerimizi usulüne uygun yaptık. 9 oy pusulasının hangi aşamada kaybolduğunu bilmiyorum. Biz teslim ettiğimizde herhangi bir eksik yoktu" dedi.



Sanıklardan E.H., "Seçim günü 2073 numaralı sandıkta görevliydim. 22 yıllık öğretmenim. Daha önce birçok seçimde görev aldım, deneyimliyim. Olay günü seçim sayım ve tutanak işlemleri usulüne uygun şekilde yapıldı. Pusulaların bir tanesinde tırnak ojesi izi gibi bir şey vardı. Bunun geçerli olup olmadığına karar vermek için oylama yaptık. 5 kişiden 4'ü geçerli dedi. Benim olayda hiçbir usulsüzlüğüm ve ihmalim yoktur" diye konuştu.



"Adaleti böyle meşgul etmekten üzgünüm"



Seçim günü sandık başkanı olduğunu söyleyen Y.T., "Seçim bittikten sonra sayımımızı yaptık. Tutanaklarımızı usulüne uygun şekilde tuttuk. Tutanakları karbon kağıdıyla çoğaltmanın sorun olacağını düşünerek bütün tutanakları tek tek elle doldurduk. Fakat iddia konusu tutanak sehven ve yorgunluğun da etkisiyle kaydırılarak doldurulmuştur. Bu bir maddi hatadır. Memur olduğum için hakkımda bu olay nedeniyle idari işlem yapıldı. Benim suç kastım yoktur. Adaleti böyle meşgul etmekten üzgünüm" dedi.



Diğer sanıklar da söz alarak, seçim günü sayımların ve tutanakların usulüne uygun bir şekilde yapıldığını söyleyerek beraatlerini istedi. Müşteki Abdullah Yılmaz ise, sanıklardan şikayetçi olduğunu ve sanıkların iddianame doğrultusunda cezalandırılmasını istediğini söyledi.



Duruşma ertelendi



Ara kararını açıklayan mahkeme, usulüne uygun çağrıya rağmen duruşmaya katılmayan sanık H.Ö. hakkında zorla getirme kararı çıkardı. Savunması alınan 9 sanığın duruşmalardan vareste tutulmasına karar veren mahkeme, diğer sanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için erteledi.



Olayın Geçmişi



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 31 Mart Yerel Seçimlerinde Kadıköy'deki bazı sandıklarda usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin 25 Eylül 2019 tarihinde dava açılmıştı. Hazırlanan iddianamede, Kadıköy'de 4 sandıkta 16 adet oy pusulasının kayıp olduğu, seçim sonuç tutanaklarında Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ait 55 oyun Demokrat Parti hanesine yazıldığı belirtilmişti. Sandık başkanı, memur üye ve parti temsilcisinin aralarında bulunduğu 19 sanığın "görevi ihmal" suçundan 3'er aydan 1'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. - İSTANBUL