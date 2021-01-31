31 Ocak 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Maraşlı

00:20 Zor Yıllar

02:30 Kanatsız Kuşlar

03:00 Kanatsız Kuşlar

05:00 Bir Zamanlar Çukurova

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Maraşlı

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 Maraşlı

15:50 Akıncı

16:00 Maraşlı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

20:00 Hercai