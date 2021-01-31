31 Ocak 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

31 Ocak 2021 Atv Yayın Akışı
31.01.2021 06:42
31 Ocak 2021 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Maraşlı
00:20 Zor Yıllar
02:30 Kanatsız Kuşlar
03:00 Kanatsız Kuşlar
05:00 Bir Zamanlar Çukurova
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Maraşlı
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 Maraşlı
15:50 Akıncı
16:00 Maraşlı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
20:00 Hercai
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