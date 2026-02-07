324 km hızla giden sürücüye ceza

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Erzin ilçesindeki otoyolda 324 kilometre hız yaparak, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü hakkında adli ve idari işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sanal medya hesabından 'Gereği yapıldı' notu ile yaptığı açıklamada, "Hatay Erzin'de otoyolda motosikletle trafik güvenliğini hiçe sayarak akrobatik hareketler yapan, art arda şerit değiştirerek aşırı hız yapan A.Ç. isimli kendini bilmez trafik canavarı sürücü yakalandı. Gereği Yapıldı ve yapmaya da devam edeceğiz. Motosiklet sürücüsü hakkında; TCK'nın 179/2 maddesinden adli işlem yapıldı. Ayrıca idari para cezası uygulandı" dedi.

Yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne değinen Yerlikaya, "Yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne göre bu trafik kurallarını hiçe sayan sürücüye; makas atması nedeniyle, 90 bin TL idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız, aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Akrobatik hareketler yapan sürücüye, 46 bin TL idari para cezası uygulayacağız, Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız, Araçlarını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Geriye doğru 5 yıl içinde ikinci defa geri alınanların sürücü belgelerini iptal edeceğiz. Yerleşim yeri dışında mevcut hız sınırını 71 kilometre/saat ve üzeri aşan sürücülere 30 bin TL idari para cezası uygulayacağız ve sürücü belgesi 90 gün süreyle geri alacağız. (Trafik ihlalinin meydana geldiği otoyol güzergahında bu motosikletin hız sınırının 100 kilometre olmasına rağmen motosiklet 324 kilometre hız yapmaktadır.) 324 kilometre süratle giden bu sürücünün motosikleti, Yeni Trafik Kanunu Teklifi'nin kanunlaşmasıyla birlikte 120 gün trafikten men edilecek. Sürücünün ehliyeti de 150 gün geri alınacak. Tek bir amacımız var; trafik kazalarında canlarımızı yitirmeyelim. Hızdan yana değil, hayattan yana olalım. Ortalama hızdaki yüzde 5'lik bir düşüş ölüm riskini yüzde 30 oranında azaltabilmektedir. Can güvenliğini ve trafik güvenliğini tehlikeye atan bu tür davranışları gördüğünüzde 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin, biz gereğini yaparız" ifadelerini kullandı.