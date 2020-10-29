33. Best Model Türkiye birincileri Melisa İmrak ve Oğuzhan Bolat oldu - Son Dakika

33. Best Model Türkiye birincileri Melisa İmrak ve Oğuzhan Bolat oldu

29.10.2020 07:33
33. Best Model Türkiye birincileri Melisa İmrak ve Oğuzhan Bolat oldu, System.String[]

Yarışmanın jüri başkanlığını kurucu başkan Erkan Özerman üstlendi.

Yarışmanın jüri başkanlığını kurucu başkan Erkan Özerman üstlendi. 25 kadın ve 25 erkek finalistin podyuma çıktığı yarışmada birinci Melisa İmrak ve Oğuzhan Bolat, ikinci Deniz Çatalbaş ve Yekta Baki, üçüncü Sena Küçük ve Emre Özcanan oldu.

Sena Küçük -  Emre Özcanan - Erkan Özerman - Deniz Çatalbaş - Yekta Baki

Simge Tertemiz de 15 yaşındaydı

Yarışmanın birincisi Melisa İmrak'ın 15 yaşında olması, geceye damga vurdu. Erkan Özerman konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Dünyada '15 yaşında olduğu için yarışmaya katılamaz' diye bir kural da engel de yok. Simge Tertemiz de bu yarışmada 15 yaşındayken birinci olmuştu. 18 yaş altı bir yarışmacı, ailesinden noter tasdikli izin belgesi alması gerek." Özerman ayrıca İmrak'ın noterden alınan aile izin belgesini paylaştı.

Melisa İmrak - Oğuzhan Bolat

33. Best Model Türkiye birincileri Melisa İmrak ve Oğuzhan Bolat oldu

Simge Tertemiz, Erkan Özerman, Kadın, Bolat, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 33. Best Model Türkiye birincileri Melisa İmrak ve Oğuzhan Bolat oldu - Son Dakika Magazin

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