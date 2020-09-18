330 parçalık oyuncak araç koleksiyonuna 7 yılda 80 bin lira harcadı - Son Dakika

330 parçalık oyuncak araç koleksiyonuna 7 yılda 80 bin lira harcadı

BOLU'da, maket araç merakı olan Okan Kayışoğlu (36), 7 yılda aralarında iş makineleri, kamyon ve otomobillerin bulunduğu 330 araçlık koleksiyon oluşturdu.

330 parçalık oyuncak araç koleksiyonuna 7 yılda 80 bin lira harcadı, System.String[]

BOLU'da, maket araç merakı olan Okan Kayışoğlu (36), 7 yılda aralarında iş makineleri, kamyon ve otomobillerin bulunduğu 330 araçlık koleksiyon oluşturdu. Kayışoğlu, koleksiyonu için bugüne kadar 80 bin TL'yi aşkın masraf yaptığını söyledi.

Kentte vinç işletmeciliği yapan Okan Kayışoğlu, çocukluk hayali olan maket araçlardan bir koleksiyon oluşturmaya karar verdi. Kayışoğlu'nun 2013 yılında oluşturmaya başladığı koleksiyon bugün 330 parçaya ulaştı. Değişik markalardan 1960 modelden 2020 modele kadar 330 aracına özenle bakan Kayışoğlu, araçlarının haftada bir de temizliklerini yapıyor. Kayışoğlu'nun koleksiyonu arasında otobüs, kamyon, otomobil ve iş makineleri yer alıyor.

7 yılda 80 bin TL'yi aşkın masraf yaparak koleksiyonu oluşturduğunu belirten Okan Kayışoğlu, "2013 yılında bir tane vinç aldım. Hadi yanında TIR olsun, kamyon olsun derken biraz da benim eski kamyonlara merakım vardı onları araştırdım. Kimlerde olur nasıl bulunur derken şimdi 330 parçaya ulaştı. Eski maket ve modelleri bulmak zor oluyor. Bazı kamyonları bulmak zor. Bazıları el yapımı oluyor. Maketlerde çoğunu tamamladım. Çok masraflı bir hobi. Klasik olursa fiyatı 600 TL'ye kadar çıkabiliyor. 7 senedir bu hobiyle uğraşıyorum. Şu anda bu aldıklarımı yeniden almaya kalksam, bu şekilde bir koleksiyon yapmaya çalışsam 150 bin TL gibi bir rakam tutar. Kendimin 7 senede yaptığım masraf 80 bin TL'yi geçmiştir. Pahalı bir hobi. Çocukken de vardı hevesim. Ufak demir arabaları biriktiriyordum. Onları askere gidince dağıtmıştım. Bir tane maketim kalmıştı askerden gelince. Bunları internette görünce çıtayı yükselttim. Şu anda güzel bir koleksiyonum oldu" dedi.

Kayışoğlu, koleksiyonuna yeni parçalar eklemeye devam ettiğini aktararak, "İleride niyetim güzel bir ofis yaptığım zaman bir müze gibi oluşturup bunları da koyacağım. Ziyarete gelenler olduğu zaman da güzel olur diye düşünüyorum. Hala almaya devam ediyorum. İleride daha da güzel olacak diye düşünüyorum" diye konuştu.


Türk Lirası, Bakan, Karar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 08:15 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 330 parçalık oyuncak araç koleksiyonuna 7 yılda 80 bin lira harcadı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

WhatsApp Web'e parmak iziyle giriş özelliği geliyor Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Dört bakanlıkta görev değişimleri olacak Sevilen dizi Çukur'un merakla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha geldi Aleyna Çakır cinayetinin şüphelisi Ümit Can Uygun'un annesi intihar etti Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! Bitkiler balkonları yuttu, sinekler evleri istila etti Arjantinli eski yıldız Caniggia'nın kızı Charlotte, Wanda Nara'ya meydan okudu: Ben ondan daha güzelim Koronavirüse yakalanan ünlü YouTuber Enes Batur, karantinadan kaçtı Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü
Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan acı haber: Bir teğmen ve bir uzman çavuş şehit oldu Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan acı haber: Bir teğmen ve bir uzman çavuş şehit oldu         
08:07
Türkiye'nin Akdeniz'deki çıkarları için Mısır'la yapmaya çalıştığı anlaşmanın detayları ortaya çıktı Türkiye'nin Akdeniz'deki çıkarları için Mısır'la yapmaya çalıştığı anlaşmanın detayları ortaya çıktı         
07:47
Otomobil önce yayaya sonra elektrik direğine çarptı: 1 ölü 2'si ağır 4 yaralı Otomobil önce yayaya sonra elektrik direğine çarptı: 1 ölü 2'si ağır 4 yaralı         
02:48
Son Dakika: 67 yaşındaki komşusunu darbeden Halil Sezai tutuklandı Son Dakika: 67 yaşındaki komşusunu darbeden Halil Sezai tutuklandı         
23:51
Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı         
23:07
Canlı yayında Doğu Perinçek'i kızdıran soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı? Canlı yayında Doğu Perinçek'i kızdıran soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?         
22:31
Doğu Perinçek'ten Doğu Perinçek'ten "Teröristbaşı Öcalan'ın çiçeğini kabul ettiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt: Yine alırdım         
21:48
Koronavirüse yakalanan ünlü YouTuber Enes Batur, karantinadan kaçtı Koronavirüse yakalanan ünlü YouTuber Enes Batur, karantinadan kaçtı         
21:16
Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi         
16:54
Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü         
16:27
Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar         
16:19
Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu         
15:32
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı         
14:53
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor         
14:48
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Koronavirüs vakalarının tekrardan atmasıyla Türk kolonyasına yoğun talep var Koronavirüs vakalarının tekrardan atmasıyla Türk kolonyasına yoğun talep var         
09:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 08:35:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 330 parçalık oyuncak araç koleksiyonuna 7 yılda 80 bin lira harcadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei