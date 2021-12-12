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"34. Avrupa Film Ödülleri" sahiplerini buldu - Son Dakika

"34. Avrupa Film Ödülleri" sahiplerini buldu

12.12.2021 02:32
"34. Avrupa Film Ödülleri" sahiplerini buldu

Avrupa Film Ödülleri'nde bu yıl "en iyi film" ödülüne Srebrenitsa'da katliamını anlatan yönetmen Jasmila Zbanic'in "Quo Vadis, Aida?

Avrupa Film Ödülleri'nde bu yıl "en iyi film" ödülüne Srebrenitsa'da katliamını anlatan yönetmen Jasmila Zbanic'in "Quo Vadis, Aida?" adlı film layık görüldü.

Avrupa Film Akademisi tarafından düzenlenen 34. Avrupa Film Ödülleri töreni bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle çevrim içi yapıldı.

"En iyi film" ödülüne layık görülen Jasmila Zbanic'in "Quo Vadis, Aida?" adlı film törende 2 ödül daha aldı.

Zbanic "en iyi yönetmen" dalındaki ödülü alırken, "Quo Vadis, Aida?" filmindeki rolüyle Jasna Duricic de "en iyi kadın oyuncu" dalında ödüle layık görüldü.

Yönetmen Zbanic ödülü, Srebrenitsalı anne ve kadınların yanı sıra öldürülen babalara, eşlere ve oğullara adadığını söyledi.

"En iyi erkek oyuncu" dalındaki ödülü "The Father" filmindeki rolüyle Anthony Hopkins alırken, en iyi senaryo dalındaki ödülü de "The Father" filminin senaristleri Florian Zeller ve Christopher Hampton'e verildi.

"En iyi komedi" dalındaki ödül Yngvild Sve Flikke'nin yönettiği "Ninjababy" filmine verildi.

Törende "en iyi belgesel" ve "en iyi animasyon" dallarında Jonas Poher Rasmussen'in yönettii "Flee" filmi ödüle layık görülürken, Danimarkalı yönetmen Susanne Bier de dünyada Avrupa sinemasına katıklarından dolayı onurlandırıldı.

Avrupa Film Ödülleri, "Avrupa'nın Oscarları" olarak kabul ediliyor.

Jasmila Zbanic, Yönetmen, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '34. Avrupa Film Ödülleri' sahiplerini buldu - Son Dakika


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