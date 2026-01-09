34 Baro'dan Mehmet Pehlivan İçin Tahliye Talebi - Son Dakika
34 Baro'dan Mehmet Pehlivan İçin Tahliye Talebi

09.01.2026 17:54
34 baro, avukat Mehmet Pehlivan'ın tutukluluğuna karşı mahkemeye tahliye dilekçesi sundu.

(İSTANBUL) - Aralarında Ankara, İzmir, Trabzon, Ağrı barolarının olduğu toplam 34 baro, tutuklu meslektaşları avukat Mehmet Pehlivan'ın tutukluluk incelemesi sonucunda verilen tutukluluğa devam kararına karşı mahkemeye tahliye talebiyle dilekçe gönderdi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın tutukluluk incelemesini yaptı. Mahkeme, Pehlivan'ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Pehlivan hakkında verilen tutukluluk halinin devamı kararına karşı Aydın, Mersin, Bursa, Batman, Ardahan, Ağrı, Sinop, Burdur, Adıyaman, Tekirdağ, Çanakkale, Eskişehir, İzmir, Sakarya, Muğla, Ankara, Kırklareli, Trabzon, Bilecik, Muş, Mardin, Kocaeli, Isparta, Uşak, Manisa, Giresun, Zonguldak, Tunceli, Balıkesir, Gaziantep, Şanlıurfa, Antalya, Hatay ve Samsun Baroları tahliye talepli dilekçe gönderdi.

34 baronun başvuru dilekçesinde, verilen tutuklama kararının savunma hakkına, avukatlık mesleğine ve yargının kurucu unsurlarından biri olan bağımsız savunmaya yönelik ağır ve kabul edilemez bir müdahale niteliğinde olduğu kaydedildi. Bu durumun, yargının

tarafsızlığı ve bağımsızlığına ilişkin evrensel standartlarla da çeliştiği ifade edilen dilekçede, Pehlivan'ın yalnızca avukatlık mesleğinin icrası kapsamında yürüttüğü faaliyetler gerekçe gösterilerek tutuklanmasına değinilerek tutukluluğunun kaldırılması ve tahliyesi talep edildi.

Kaynak: ANKA

