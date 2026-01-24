37 Yıldır Bağlama Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

37 Yıldır Bağlama Yapıyor

24.01.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emekli Orhan Çınar, 5 metrekarelik atölyesinde 37 yıldır el yapımı bağlama üretiyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 61 yaşındaki Orhan Çınar, tutkunu olduğu bağlama ve cura yapımını 5 metrekarelik atölyesinde 37 yıldır devam ediyor.

Yayla Ceylan Mahallesi'nde yaşayan Orhan Çınar, küçük yaşlarda dayısının çalmaya çalıştığı kırık bağlamayı yapmak istedi.

Bağlama yapmak için mücadele veren Çınar, merak saldığı tutkusunun peşinden gitti. Usta olmak için destek istediği kişilerden de beklediği ilgiyi göremeyen Çınar, dayısının yardımıyla ilk bağlamasını 1988 yılında yaptı.

Farklı bir işte çalışan Çınar, yıllarca işten arda kalan zamanlarda kendi kurduğu atölyesinde hobisini sürdürdü.

Emekli olduktan sonra da tutkusundan vazgeçmeyen Çınar, kurduğu 5 metrekarelik atölyede bağlama ve cura üretimine devam ediyor.

Çınar, yaptığı uzun sap ve divan bağlama, üç telli ile dört telli curaları atölyesinde sergiliyor.

"Bu sanat olmazsa ben yaşayamam"

Orhan Çınar, AA muhabirine, küçük bir atölyede tamamen el işçiliğiyle üretim yaptığını söyledi.

Çekiç, keser ve tokmakla oyarak sazı ortaya çıkardığını, sazın kapağını da dışarıdan alıp monte ettiğini anlatan Çınar, "Bu benim için bir iş değil hobi. Bu işten vazgeçemem. Bu sanat olmazsa yaşayamam. Yanıma gelen gençlerin de bu işi yapmasını istiyorum. Onlara öğrenmelerini söylüyorum ama çocuklarda bir heves yok. Herhalde bizden sonra bu işleri yapacak kimse kalmayacak." dedi.

Çınar, bağlama çalanların kendisini ziyaret ettiğini, geçmişte sanatçılar Hamdi Özbay ve Erol Parlak'ın kendisinden üç telli cura aldığını dile getirdi.

Bağlama yaparken dut, ardıç ve ceviz ağacı kullandığını belirten Çınar, "Yıllardır bu eserleri üretiyorum. Bu ağaçların kokusunu almadan duramıyorum. Atölyemdeki bağlamalar satmak için değil, hobi olarak ürettiklerim. İleride çocuklarıma kalır. Bağlamalara her gün dokunmadan duramıyorum." diye konuştu.

"Sesi fabrikasyon bağlamalara hiç benzemiyor"

Çınar'dan bağlama satın alan ilçe sakini Zekeriya Şahin ise 15 yıldır amatör olarak bağlama çaldığını söyledi.

Seydikemer'in mahallelerinde dolaşırken Orhan Çınar ile tanıştığını ifade eden Şahin, "Orhan amcanın bağlama yaptığını görünce iki bağlamam olmasına rağmen bir tane de onun yaptığından aldım. El emeğiyle yaptığı bağlamanın sesini duyunca gerçekten çok beğendim. Bağlamanın sesi, fabrikasyon bağlamalara hiç benzemiyor. Kendisi de çok uygun bir fiyata bağlamayı bana verdi. Orhan amcaya ilçeye, sanata, zanaata kattıklarından çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Orhan Çınar, Bağlama, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 37 Yıldır Bağlama Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı

12:02
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
11:46
Ardahan’da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
11:28
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
11:11
ABD’de halkın öfkesi dinmiyor Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
ABD'de halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
11:08
Balıkesir beşik gibi Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
11:02
Bayğaralar’a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
Bayğaralar'a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 12:19:47. #7.11#
SON DAKİKA: 37 Yıldır Bağlama Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.