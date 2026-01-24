37 Yıldır Bağlama Yapıyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 61 yaşındaki Orhan Çınar, tutkunu olduğu bağlama ve cura yapımını 5 metrekarelik atölyesinde 37 yıldır devam ediyor.

Yayla Ceylan Mahallesi'nde yaşayan Orhan Çınar, küçük yaşlarda dayısının çalmaya çalıştığı kırık bağlamayı yapmak istedi.

Bağlama yapmak için mücadele veren Çınar, merak saldığı tutkusunun peşinden gitti. Usta olmak için destek istediği kişilerden de beklediği ilgiyi göremeyen Çınar, dayısının yardımıyla ilk bağlamasını 1988 yılında yaptı.

Farklı bir işte çalışan Çınar, yıllarca işten arda kalan zamanlarda kendi kurduğu atölyesinde hobisini sürdürdü.

Emekli olduktan sonra da tutkusundan vazgeçmeyen Çınar, kurduğu 5 metrekarelik atölyede bağlama ve cura üretimine devam ediyor.

Çınar, yaptığı uzun sap ve divan bağlama, üç telli ile dört telli curaları atölyesinde sergiliyor.

"Bu sanat olmazsa ben yaşayamam"

Orhan Çınar, AA muhabirine, küçük bir atölyede tamamen el işçiliğiyle üretim yaptığını söyledi.

Çekiç, keser ve tokmakla oyarak sazı ortaya çıkardığını, sazın kapağını da dışarıdan alıp monte ettiğini anlatan Çınar, "Bu benim için bir iş değil hobi. Bu işten vazgeçemem. Bu sanat olmazsa yaşayamam. Yanıma gelen gençlerin de bu işi yapmasını istiyorum. Onlara öğrenmelerini söylüyorum ama çocuklarda bir heves yok. Herhalde bizden sonra bu işleri yapacak kimse kalmayacak." dedi.

Çınar, bağlama çalanların kendisini ziyaret ettiğini, geçmişte sanatçılar Hamdi Özbay ve Erol Parlak'ın kendisinden üç telli cura aldığını dile getirdi.

Bağlama yaparken dut, ardıç ve ceviz ağacı kullandığını belirten Çınar, "Yıllardır bu eserleri üretiyorum. Bu ağaçların kokusunu almadan duramıyorum. Atölyemdeki bağlamalar satmak için değil, hobi olarak ürettiklerim. İleride çocuklarıma kalır. Bağlamalara her gün dokunmadan duramıyorum." diye konuştu.

"Sesi fabrikasyon bağlamalara hiç benzemiyor"

Çınar'dan bağlama satın alan ilçe sakini Zekeriya Şahin ise 15 yıldır amatör olarak bağlama çaldığını söyledi.

Seydikemer'in mahallelerinde dolaşırken Orhan Çınar ile tanıştığını ifade eden Şahin, "Orhan amcanın bağlama yaptığını görünce iki bağlamam olmasına rağmen bir tane de onun yaptığından aldım. El emeğiyle yaptığı bağlamanın sesini duyunca gerçekten çok beğendim. Bağlamanın sesi, fabrikasyon bağlamalara hiç benzemiyor. Kendisi de çok uygun bir fiyata bağlamayı bana verdi. Orhan amcaya ilçeye, sanata, zanaata kattıklarından çok teşekkür ediyorum." dedi.