4-6 yaş SYM ana sınıfı öğrencilerinden yıl sonu etkinliği
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Karabük Belediyesi Şirinevler Sosyal Yaşam Merkezi 4-6 yaş ana sınıfı öğrencileri tarafından yıl sonu etkinliği düzenlendi.
Karabük Belediyesi Şirinevler Sosyal Yaşam Merkezi 4-6 yaş ana sınıfı öğrencileri tarafından yıl sonu etkinliği düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:31 Kaynak: İHA
Karabük Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Karabük Halk Eğitim Müdürü Dursun Yeşiloğlu, Türk Diyanet Vakıf-Sen Karabük Şube Başkanı Abdülkerim Sevgilioğlu, Türk Kızılayı Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Şirinevler Sosyal Yaşam Merkezi 4-6 yaş ana sınıfı öğrencilerinin yıl sonu etkinliklerinde okudukları Kuran-ı Kerim, Hadis-i Şerif, ilahi, şiirler ve İstiklal Marşı büyük beğeni toplarken yapılan etkinlikten dolayı çok mutlu olduklarını belirten anneler ise ana sınıfı öğretmenlerine teşekkür ettiler.
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