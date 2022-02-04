Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 13,5690'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 13,5640 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 değer kazanarak 15,5420'den, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 18,4310'dan satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 95,3 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise yükseliş eğilimini üst üste beşinci güne taşırken, şu dakikalarda yüzde 0,2 değer kazanarak 13 Ocak'tan bu yana en yüksek seviye olan 1,1460'tan alıcı buluyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Dünkü toplantılarda İngiltere Merkez Bankası (BoE) 25 baz puan faiz artırırken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faizlerde değişikliğe gitmedi. Karar metni ve açıklamalar sonrası ise tahvil piyasalarında sene sonuna kadar ECB'nin 40, BoE'nin ise 100 baz puan faiz artıracağı fiyatlanmaya başladı. Faiz artırım beklentileri euro ve sterlini dolar karşısında desteklemeye devam ediyor.

Analistler, bugün ABD'de yayımlanacak istihdam raporundaki verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarında önemli ağırlığı bulunması sebebiyle piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını bildirdi. Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışının da gündemin odağında kalmaya devam ettiğini anımsatan analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini kaydetti.