Son Dakika Haberleri: 40 yıl sonra aynı sahnede
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40 yıl sonra aynı sahnede

1 saat önce

İki usta isim önceki akşam Poll Production organizasyonu Paraf sponsorluğunda gerçekleşen "Halkın Yıldızları" konserleri kapsamında birlikte konser verdi.

40 yıl sonra aynı sahnede, System.String[]

İki usta isim önceki akşam Poll Production organizasyonu Paraf sponsorluğunda gerçekleşen "Halkın Yıldızları" konserleri kapsamında birlikte konser verdi. Konserin ilk yarısında Mustafa Keser, ikinci yarısında ise Muazzez Abacı sevilen şarkılarını seslendirdi. Gecenin sonunda aynı sahnede buluşan sanatçılar "Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor", "Tutku" ve "Kara Üzüm Habbesi" gibi  klasikleşen şarkılarda düet yaptı.

Muazzez Abacı, Mustafa Keser, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:15 
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