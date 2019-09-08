40 yıl sonra aynı sahnede
1 saat önce
İki usta isim önceki akşam Poll Production organizasyonu Paraf sponsorluğunda gerçekleşen "Halkın Yıldızları" konserleri kapsamında birlikte konser verdi.
İki usta isim önceki akşam Poll Production organizasyonu Paraf sponsorluğunda gerçekleşen "Halkın Yıldızları" konserleri kapsamında birlikte konser verdi. Konserin ilk yarısında Mustafa Keser, ikinci yarısında ise Muazzez Abacı sevilen şarkılarını seslendirdi. Gecenin sonunda aynı sahnede buluşan sanatçılar "Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor", "Tutku" ve "Kara Üzüm Habbesi" gibi klasikleşen şarkılarda düet yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:15
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