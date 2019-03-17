Son Dakika Haberleri: 40 Yıldır Neşter Tutan Eller Bu Defa Mikrofon Tuttu

40 Yıldır Neşter Tutan Eller Bu Defa Mikrofon Tuttu

1 saat önce

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Bodrum'da Türk Sanat Müziği Konseri veren Prof. Dr. Ali Rıza Kural, profesyonel sanatçılara taş çıkarttı.

40 Yıldır Neşter Tutan Eller Bu Defa Mikrofon Tuttu, System.String[]
14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Bodrum'da Türk Sanat Müziği Konseri veren Prof. Dr. Ali Rıza Kural, profesyonel sanatçılara taş çıkarttı.

Uzun yıllardır doktorluk yapan ve 1300'e yakın robotik prostat kanseri operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Ali Rıza Kural, verdiği konserle doktor arkadaşlarını kendine hayran bıraktı. Yaklaşık 40 yıldır doktorluk yapan ve hobi olarak ise Türk Sanat Müziğine gönül veren Kural, Bodrum'da bulunan Acıbadem Hastanesinde uzun yıllardır çalışıyor. 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle konser veren Kural'ı izlemeye doktor arkadaşlarının yanı sıra hastaları da geldi. Türk Sanat Müziğinin unutulmaz eserlerini seslendiren Kural, izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Ameliyatlarına gösterdiği yeteneğini sahnede de sergileyen Kural, Türk Sanat Müziğine beslediği aşkı izleyenlere de yansıttı.

Kural konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayarak Türk Sanat Müziğine duyduğu tutkuyu anlattı. Kural, "Çok heyecanlıyım, çok mutluyum birçok şey üst üste geldi konserde. Bir defa, çok sevdiğim, saydığım hocam ve duayenim Nevzat Atlığ hocamın isteği Bodrum'da bir konser vermemdi bunu gerçekleştiriyoruz. İkincisi, Tıp Bayramı haftasına denk geliyor ve diğer bir şeyde benim bu sanata başlayalı, müziğe başlayalı, Türk musikisine daha doğrusu tam 50. yılına denk geliyor. O yüzden çok mutluyum ve heyecanlıyım. Bodrum Acıbadem Hastanesinde tedavi ettiği ve tedavileri halen süren hastalarım, doktor arkadaşlarım da bizi yalnız bırakmaması da beni çok mutlu etti" dedi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:33 Kaynak: İHA

14 Mart, Tıp Bayramı, Bodrum, Güncel
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