''40 yıldır vatansız yaşıyorlar'' haberleri sonrası açıklama geldi! Gerçek başka çıktı
''40 yıldır vatansız yaşıyorlar'' haberleri sonrası açıklama geldi! Gerçek başka çıktı

\'\'40 yıldır vatansız yaşıyorlar\'\' haberleri sonrası açıklama geldi! Gerçek başka çıktı
26.02.2026 20:48
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, basın organlarında çıkan ''Hakkari'de 40 yıldır 'vatansız' belgesi ile yaşıyorlar'' haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada ''İlgili kişilerin Türk vatandaşlığına ilişkin resmi herhangi bir başvuruları olmadığından, vatandaşlık konusunda bir süreç işletilmemiştir. Sadece vatansız kişi statüsüne dair başvuruları olmuş ve sonuçlandırılmıştır'' denildi.

İran'ın Urmiye kentinden eşiyle birlikte 40 yıl önce Hakkari'nin Yüksekova ilçesine göç eden Kudret Akarsu ve 2 çocuğunun İl Göç İdari Müdürlüğü'nün kendilerine verdiği "Vatansız kişi kimlik belgesi" ile yaşamlarını sürdürdüğü iddia edilmişti.

DDM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu iddiaların basın organlarında yer almasının ardından İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DDM)'nden açıklama geldi.

Yapılan açıklamada "İlgili kişilerin Türk vatandaşlığına ilişkin resmi herhangi bir başvuruları olmadığından, vatandaşlık konusunda bir süreç işletilmemiştir. Sadece vatansız kişi statüsüne dair başvuruları olmuş ve sonuçlandırılmıştır" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında, Hakkâri'de yaşayan bir ailenin "vatansız bırakıldığı" yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir.

İlgili kişilerin Türk vatandaşlığına ilişkin resmi herhangi bir başvuruları olmadığından, vatandaşlık konusunda bir süreç işletilmemiştir. Sadece vatansız kişi statüsüne dair başvuruları olmuş ve sonuçlandırılmıştır. Böylece Türkiye'de yasal bir statü kapsamına erişmişlerdir. Vatandaşlığa ilişkin başvuru ve diğer hususlar için de kendilerine bilgilendirme yapılmıştır.

Kamuoyunun dezenformasyon içeren paylaşımlara karşı hassas ve dikkatli olması rica olunur."

''40 yıldır vatansız yaşıyorlar'' haberleri sonrası açıklama geldi! Gerçek başka çıktı

