400 kişinin yaşadığı mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

400 kişinin yaşadığı mahalle karantinaya alındı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan 55 haneli İntepe mahallesi İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun tarih ve 11 sayılı kararı ile karantina altına alındı.

Gaziantep'in Nizip İlçesi İntepe Mahallesinde ikamet eden bir şahsın Covid 19 hastalığı belirtileri göstermesi ve test sonucunun pozitif çıkması üzerine, yaklaşık 400 kişinin yaşadığı 55 haneli Mahalle korona virüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun tarih ve 11 sayılı kararı ile Karantina altına alındı.