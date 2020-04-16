Son Dakika › Yerel › 400 kişinin yaşadığı mahalle karantinaya alındı - Son Dakika
400 kişinin yaşadığı mahalle karantinaya alındı
6 saat önce
400 kişinin yaşadığı mahalle karantinaya alındı Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan 55 haneli İntepe mahallesi İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun tarih ve 11 sayılı kararı ile karantina altına alındı.
400 kişinin yaşadığı mahalle karantinaya alındı
GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan 55 haneli İntepe mahallesi İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun tarih ve 11 sayılı kararı ile karantina altına alındı.
Gaziantep'in Nizip İlçesi İntepe Mahallesinde ikamet eden bir şahsın Covid 19 hastalığı belirtileri göstermesi ve test sonucunun pozitif çıkması üzerine, yaklaşık 400 kişinin yaşadığı 55 haneli Mahalle korona virüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun tarih ve 11 sayılı kararı ile Karantina altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 09:33 Kaynak: İHA
Son Dakika İtalya'dan dönen öğrenciler, İtalya ile Türkiye'yi kıyasladı Koronavirüs salgınından sonra yapılan ankete göre, Erdoğan'a destek son 2 ayda artış gösterdi Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi Sokağa çıkma yasağı öncesi oluşan görüntülerin simgesi olan Luppo alan adamın hikayesi uydurma çıktı