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45 yaşındaki Ebru öğretmen evinde ölü bulundu

6 saat önce

45 yaşındaki Ebru öğretmen evinde ölü bulunduKIRIKKALE - Kırıkkale'de sınıf öğretmeni olarak görev yapan Ebru Kalaklıoğlu akşam saatlerinde evinde ölü bulundu.

45 yaşındaki Ebru öğretmen evinde ölü bulundu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de sınıf öğretmeni olarak görev yapan Ebru Kalaklıoğlu akşam saatlerinde evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de Mehmet Ali Eren İlkokulunda 3. sınıf öğretmeni olarak görev yapan Ebru Kalaklıoğlu sabah okula gitmeyince meslektaşları telefonla ulaşmaya çalıştı. Gün boyunca Kalaklıoğlu'ndan haber alamayan meslektaşları durumu saat 19.30 gibi polise bildirdi.

Yaylacık Mahallesi Şehit Mürsel Ulunç Sokaktaki 5 katlı apartmanın 2. katında ikamet eden Kalaklıoğlu'nun evine giden polis, kapıyı açan olmayınca itfaiye ekiplerinden destek istedi. Ekipler balkon kapısından içeriye girerek dış kapıyı açtı. Eve giren polis, Kalaklıoğlu'nun yatak odasında cansız bedenine ulaştı. İddiaya göre öğretmenin dün itibariyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay yerine İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ile öğretmen arkadaşları geldi. Ölüm haberini alan meslektaşları gözyaşlarını tutamadı.

Bekar olan Ebru Kalaklıoğlu'nun cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna gönderildi. Vücudunda herhangi bir kesici veya delici ize rastlanılmayan öğretmenin ölüm nedeninin otopside belli olacağı belirtildi.

45 yaşındaki Ebru öğretmen evinde ölü bulundu

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:49 Kaynak: İHA
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