Son Dakika Haberleri: 5. Adıyaman Uluslararası Müzik Festivali

5. Adıyaman Uluslararası Müzik Festivali

45 dakika önce

5. Adıyaman Uluslar arası Müzik Festivalinin açılışı Filarmoni Orkestrasının Konseriyle başladı.

5. Adıyaman Uluslararası Müzik Festivali, System.String[]
5. Adıyaman Uluslar arası Müzik Festivalinin açılışı Filarmoni Orkestrasının Konseriyle başladı.

Adıyaman Üniversitesi Rektörlük salonunu sanatseverlerin hıncahınç doldurduğu konserde festival coşku içinde başladı. Adıyaman Filarmoni Orkestrasının Festival açılış konserinde solistliğini devlet sanatçısı ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası daimi solisti piyanist Gülsin Onay, şefliğini ise Özgür Oğuz yaptı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde 18 Mart Çanakkale Zaferi de unutulmadı. Serdar Bozdemir'in düzenlemesini yaptığı Çanakkale Türküsü seyircilerden büyük alkış aldı .Konserin ikinci bölümünde sahneye gelen Gülsin Onay Adıyaman Filarmoni Orkestrası ile Mozart 414 La Majör Piyano Konçertosunu seslendirdi.

Konser bitiminde seyirciler dakikalarca sanatçıları ayakta alkışladı. Gecenin sonunda konuklara Adıyaman çiğköftesi ve lokum ikramları yapılarak müzik şöleni lezzet şöleni ne dönüştü. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:16 Kaynak: İHA

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