5'inci Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası tamamlandı

Şampiyon Eker Kadın Yelken Takımı oldu

Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası Organizasyon Komitesi Üyesi Paksoy: Kadınların, hayatın tüm alanlarında olduğu gibi sporda da güçlenmelerini ve var olmalarını çok önemsiyoruz

İSTANBUL,- 5'inci Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası, bugün yapılan müsabakalarla gerçekleştirildi. Fenerbahçe-Caddebostan- Adalar parkurunda düzenlenen organizasyonda kupanın sahibi Eker Kadın Yelken takımı oldu.

Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası, Türkiye Yelken Federasyonu'nun himayesinde, İstanbul Yelken Kulübü 'nün işbirliği ve 16 takımın katılımıyla tek gün olarak gerçekleştirildi. Fenerbahçe-Caddebostan-Adalar parkurunda Coğrafi ve Şamandıra olarak 2'ye ayrılan yarışlarda en iyi düzeltilmiş zaman klasmanında (Overall) birinciliği Eker Kadın Yelken Takımı kazanırken, MSI Kadın Yelken Takımı ikinci, Rus Kadın Yelkencilerden oluşan White Angels Sailing Team da üçüncü oldu. IRC 1 sınıfında birinciliği MSI Kadın Yelken Takımı, IRC 2 sınıfında birinciliği Eker Kadın Yelken Takımı, IRC 3 sınıfında birinciliği Özay Kadın Yelken Takımı, IRC 4 sınıfında birinciliği Alize Kadın Yelken Takımı ve Gezgin Sınıfındaki birinciliği ise İstanbul Yelken Kulübü Kadın Yelken Takımı kazandı.DENİZ KIZI KADIN YELKEN KUPASI ORGANİZASYON KOMİTESİ ÜYESİ PAKSOY: KADINLARIN, HAYATIN TÜM ALANLARINDA OLDUĞU GİBİ SPORDA DA GÜÇLENMELERİNİ VE VAR OLMALARINI ÇOK ÖNEMSİYORUZKadınların yelken sporuna ilgilerini artırmak ve Türkiye'de kadın yelkenciliğini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası'nın Organizasyon Komitesi Üyesi Arzu Çekirge Paksoy; "İyiliğe yelken açıyoruz sloganıyla ilk kez 2016 yılında hayata geçirdiğimiz Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası'nı 5 yıldır düzenlemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Kadınların, hayatın tüm alanlarında olduğu gibi sporda da güçlenmelerini ve var olmalarını çok önemsiyoruz. Bu bakış açısı ve sosyal sorumluluk bilinciyle hem kadınları yelken sporu ile tanıştırıyor, hem de elde ettiğimiz gelirin bir kısmını kadın konusunda çalışmalar yürüten STK'lara bağışlıyoruz. Böylece Kupamıza katılan kadınlar hem centilmence yarışıyor hem de başka kadınların hayatlarında fark yaratmamıza destek oluyorlar. Daha çok kadının hayatına dokunmak ve iyiliği yaymak için tüm kurumları ve yelkene ilgi duyan kadınları önümüzdeki yıllarda Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası'na katılmaya davet ediyoruz" dedi.DİANA MİSİM: ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA KUPAMIZI ULUSAL VE ULUSLARARASI YENİ TAKIMLARIN KATILIMIYLA DAHA DA BÜYÜTMEYİ HEDEFLİYORUZDeniz Kızı Kadın Yelken Kupası Organizasyon Komitesi Üyesi Diana Misim, "Bu yıl Kupamız İstanbul Yelken Kulübü'nün değerli katkı ve girişimleri ile uluslararası takvimde yerini aldı ve bir hayalimizin daha gerçek olmasına vesile oldu. Önümüzdeki yıllarda kupamızı ulusal ve uluslararası yeni takımların katılımıyla daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Kupa kapsamında beş yılda 25'i kurumsal firma, 10'u bireysel kadın yelken takımı, 2'si sivil toplum kuruluşu ve 2'si üniversite kadın yelken takımı olmak üzere toplamda 39 farklı yelken takımı ile 450 kadın yelkenciye ulaştık. Bu sayının yüzde 70'ini yelkenle ilk kez tanışan kadınlar oluşturuyor" diye konuştu.SERAP GÖKÇEBAY: HER GEÇEN YIL ARTAN İLGİYLE AMACIMIZA ULAŞTIĞIMIZI GÖRÜYORUZÜlkemizde yelkenciliğin gelişimi için bu tür organizasyonların çok önemli olduğunu söyleyen Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası Organizasyon Komitesi Üyesi Serap Gökçebay ise, "Yelken Federasyonuna kayıtlı yaklaşık 8 bin lisanslı sporcu var ama ne yazık ki bunların yüzde onu bile kadın değil. Biz, bu döngüyü kırmak için 5 yıl önce yola çıktık ve her geçen yıl artan ilgiyle amacımıza ulaştığımızı görüyoruz" ifadelerini kullandı.

5. DENİZ KIZI KADIN YELKEN KUPASI SONUÇLARI ŞU ŞEKİLDE: GENEL YARIŞ SONUÇLARI (Düzeltilmiş Zamana Göre)-Eker Kadın Yelken Takımı-MSI Kadın Yelken Takımı-White Angels Sailing TeamIRC - I SINIFI SONUÇLARI-MSI Kadın Yelken Takımı-White Angels Sailing Team-Borusan Kadın Yelken TakımıIRC II SINIFI SONUÇLARI-Eker Kadın Yelken Takımı-Team Ladies First TakımıIRC III SINIFI SONUÇLARI-Özay Kadın Yelken Takımı-Sahibinden.com Kadın Yelken Takımı-Eti Kadın Yelken TakımıIRC IV SINIFI-Alize Kadın Yelken Takımı-Kupa Kızı Kadın Yelken Takımı- Deniz Harp Okulu Kadın Yelken TakımıGEZGİN SINIFI-İstanbul Yelken Kulübü Kadın Yelken Takımı

-Kadın Yelkenciler Spor Kulübü Derneği Yelken Takımı