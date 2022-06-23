5 metre uzunluğunda, 97 kilo ağırlığında, karnında 122 yumurta bulunan dev piton araştırmacıları şaşkına uğrattı! Eyalet rekoru kırdı...

Araştırmacıların bulduğu yılan çok ağır olduğu için üç kişi tarafından laboratuvara taşınabildi.

National Geographic'in yazarı Douglas Main, İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, yılanın ağırlık ve uzunluğundan dolayı inanılmaz olduğunu ve yılanın çoğu çok insandan daha uzun ağır olduğunu söyledi.

Geçen Kasım ayında yakalanan yılan ötenazi ile öldürüldükten sonra dondurucuya koyuldu. Nisan ayında Rebecca Dzombak, araştırmacıların yaptığı otopsiyi izlemek için laboratuvara gitti.

Dondurucudan çıkarılan yılanın cesedi 48 saat içinde çözüldü.

Yılanın karnını açtıktan sonra 122 yumurta bulan araştırmacılar büyük bir şaşkınlık yaşadı. Araştırmacılar ayrıca yılanın karnında beyaz bir geyiğe ait parçalar buldu.