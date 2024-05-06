Barışmak için giden baba, sokak ortasında kurşunlanarak öldürüldü - Son Dakika
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Barışmak için giden baba, sokak ortasında kurşunlanarak öldürüldü

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İstanbul'da oğlunu darbeden Nazım Kadir C. ve oğlu Arda C.'ye barıştırmak için yola çıkan baba, silahlı saldırıya uğradı. Baba olay yerinde hayatını kaybederken, saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

06.05.2024 10:34  Güncelleme: 10:50
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İstanbul'da oğlunu darbeden çocuklarla buluşarak tarafları barıştırmak isteyen 41 yaşındaki Nazım Kadir C. ve 13 yaşındaki oğlu Arda C.'ye silahlı saldırı düzenlendi. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden baba, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

BARIŞTIRMAK İÇİN YOLA ÇIKTI TELEFONUNU AÇAN OLMADI

Olay, Cumartesi gecesi saat 23.00 sıralarında Esenler Menderes Mahallesi 329. Sokak'ta meydana geldi. 13 yaşındaki Oğlu Arda C.'yi 1 hafta önce kendi evinde darbeden çocukları arayan 47 yaşındaki baba Nazım Kadir Cansızoğluyla birlikte dışarı çıktı. Arda C. İle karşı tarafı barıştırmak isteyen Cansız'ın telefonlarına dönüş yapılmadı.

Oğlu ile kavga edenleri barıştırmak istemişti! Evladının gözü önünde kurşunlanarak öldürüldü

OĞLUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Oğlu Arda C. İle birlikte eve dönen baba Cansız'a sokak ortasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan baba Cansız'a ilk müdahale mahalle sakinleri tarafından olay yerinde yapıldı. Oğlu ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Cansız'ı ambulansla hastaneye kaldırdı ancak talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Oğlu ile kavga edenleri barıştırmak istemişti! Evladının gözü önünde kurşunlanarak öldürüldü

BABASININ TABUTUNUN BAŞINDAN AYRILMADI

Cansız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildikten sonra ailesi tarafından teslim alındı. Cenaze töreni ikindi vakti Esenler Son Durak Camii'de gerçekleştirildi. Olay yerinde babasının vurulma anına şahit olan oğlu, başını yasladığı tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.

Oğlu ile kavga edenleri barıştırmak istemişti! Evladının gözü önünde kurşunlanarak öldürüldü

"6 KURŞUNDAN BİRİ KALBİNE İSABET ETMİŞ"

Yaşananları anlatan kuzeni Serhat Ersoy, "Çocuklar arasında bir kavga gerçekleşiyor. Bunlar arkadaşlar, merhum bunları barıştırmak istiyor. Evine davet ediyor, barıştırıyor. Aradan 1 hafta 10 gün falan bir süreç geçiyor, çocuklar eve gelip evde çocuğu darbediyorlar. Onun üzerine de merhum, dün çocukları arıyor tekrar barıştırmak için. Sonra bulamayınca eve doğru oğluyla beraber gidiyorlar, sonra bu saldırı oluyor. Biz de anlamadık, bir bilgimiz de yok. Kim yaptı bilmiyoruz. Çocuğun 15 yaşında olduğunu söylüyorlar, bunlar bu silahı nerden buluyorlar, nasıl erişiyorlar? Kelimeler yetmiyor, arkasında iki yetim bıraktı. Vücuduna 6 kurşun isabet etmiş, bir kurşunun kalbine ettiğini söylediler" dedi.

Oğlu ile kavga edenleri barıştırmak istemişti! Evladının gözü önünde kurşunlanarak öldürüldü

"16-17 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR YAPMIŞ"

Arkadaşı Uğur Güler, "Olay yerine çocukların arasını bulmak için gidiyor. O sırada karşı taraftan ateş ediyorlar. Duyduğumuza göre, 16-17 yaşında 2 çocuk yapmış. Buradaki herkes meslektaşımız. Devamlı güler yüzlü, kimseyle problemi olmayan biriydi. Çok temiz bir insandı. Bu olmamalıydı, bu çocuklara da sahip çıkmak lazım. Bu adamın üzerinde 10 tane kurşun var ve çocuğunun yanında öldürülüyor. O çocuğun psikolojisini düşünebiliyor musunuz? Canımız öyle bir yanıyor ki, bize 10 kurşun değil 1000 kurşun sıktılar" diye konuştu.

Barışmak için giden baba, sokak ortasında kurşunlanarak öldürüldü
Kaynak: DHA

İstanbul, Kavga, Baba, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Barışmak için giden baba, sokak ortasında kurşunlanarak öldürüldü - Son Dakika

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