Ceyda Düvenci'nin, ''Erkekler çekmecelerinde ped bulundursun'' çıkışına Ebru Şancı'dan bomba yorum - Son Dakika
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Ceyda Düvenci'nin, ''Erkekler çekmecelerinde ped bulundursun'' çıkışına Ebru Şancı'dan bomba yorum

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Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, Pınar Sabancı'nın YouTube programında yaptığı "Erkekler çekmecelerinde ped bulundursun" açıklamasıyla sosyal medyayı ikiye böldü. Regl dönemini normalleştirme çağrısında bulunan Düvenci'nin bu sözleri üzerine eski manken Ebru Şancı'dan yanıt gecikmedi. Şancı, Düvenci'nin bu sözlerine "Ped reklamı kovalamanın tuhaf açıklaması" yorumunu yaptı.

06.05.2024 10:24  Güncelleme: 10:33
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Özel hayatı ile bir süredir gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Ceyda Düvenci bu seferde yaptığı yorumla kafaları karıştırdı.

"REGL DÖNEMİNİ NORMALLEŞTİRİN"

Geçtiğimiz günlerde Pınar Sabancı'nın YouTube programına konuk olan Ceyda Düvenci, regl dönemini normalleştirme çağrısında bulunurken yaptığı yorumla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü sanatçı regl yorumunda, "Kadın olmanın doğal bir parçası olan regl dönemini açıkça konuşabilmeliyiz. Bunun neden tabu olduğunu anlayamıyorum. Kadınlar regl oluyor, bunu neden söyleyemeyelim ki? Bu konuda kendimi rahat hissediyorum. Şirket çalışanı erkekler çekmecesinde ped bulundursun. Çünkü bazen istemediğimiz gün regl olabiliyoruz. Kadın arkadaşın sana "Ped var mı?" diye sorabilsin. ifadelerini kullandı.

EBRU ŞANCI'DAN BOMBA YORUM

Düvenci'nin sözleri sosyal medyayı ikiye bölerken eski manken Ebru Şancı'da bu sözlere sessiz kalmadı. Şancı bu sözleri görünce, "Ped reklamı kovalamanın tuhaf açıklaması" şeklinde bir yorum yaptı.

Pınar Sabancı, Ceyda Düvenci, Ebru Şancı, YouTube, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ceyda Düvenci'nin, ''Erkekler çekmecelerinde ped bulundursun'' çıkışına Ebru Şancı'dan bomba yorum - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mehmet KARAGÖZ: ifsad komiteleri tam gaz çalışıyor 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ceyda Düvenci'nin, ''Erkekler çekmecelerinde ped bulundursun'' çıkışına Ebru Şancı'dan bomba yorum - Son Dakika
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