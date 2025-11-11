5 Yaşındaki Osman Helvacı'nın Tragedisi - Son Dakika
5 Yaşındaki Osman Helvacı'nın Tragedisi

11.11.2025 20:02
Osman Helvacı'nın kaybolmadan önceki görüntüsü yürek burktu, anne-oğulun cansız bedenine ulaşıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde annesiyle birlikte cansız bedeni bulunan 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın, kaybolmadan önce evde çekilen görüntüsü yürekleri sızlattı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 9 gün önce Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'yı arama çalışmalarından peş peşe acı haberler geldi.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Arama çalışmalarının 9'uncu gününde Köseali köyündeki bir uçurumun kenarında küçük Osman'ın cansız bedeni bulundu. Yaklaşık 3 saat sonra ise anne Huriye Helvacı'nın cansız bedeni, oğlunun bulunduğu noktaya yaklaşık 200 metre mesafede bulundu.

5 YAŞINDAKİ OSMAN'IN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bozkurt ilçesinde annesi Huriye Helvacı ile birlikte 2 Kasım'da evlerinden ayrıldıktan sonra kaybolan 5 yaşındaki Osman'ın, kaybolmadan kısa süre önce evde çekilen son görüntüsü yürekleri burktu.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI NETLEŞECEK

9 gün süren arama çalışmalarının ardından cansız bedenlerine ulaşılan anne Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'nın ölüm nedeni, Ankara Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi sonrası netleşecek.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
