Soma'daki orman yangını 12 saatte kontrol altında (2) - Son Dakika
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Soma'daki orman yangını 12 saatte kontrol altında (2)

07.08.2022 14:05
Soma'daki orman yangını 12 saatte kontrol altında (2)

50 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜManisa'nın Soma ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan, havadan ve karadan müdahale ile 12 saatte kontrol altına alınan orman yangınında 50 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

50 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Manisa'nın Soma ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan, havadan ve karadan müdahale ile 12 saatte kontrol altına alınan orman yangınında 50 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA,


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Kaynak: DHA

Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Soma'daki orman yangını 12 saatte kontrol altında (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Soma'daki orman yangını 12 saatte kontrol altında (2) - Son Dakika
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