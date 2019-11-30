Son Dakika Haberleri: 50 yıllık yol ilk kez asfalt gördü
Son Dakika Güncel 50 yıllık yol ilk kez asfalt gördü - Son Dakika

50 yıllık yol ilk kez asfalt gördü

6 saat önce

Gürgentepe ilçesinin en önemli bağlantı yollarından biri olan ve 50 yıldır asfalt bekleyen 8,5 km'lik Okçabel-Tepeköy asfaltlanarak ulaşıma açıldı.

50 yıllık yol ilk kez asfalt gördü, System.String[]

Gürgentepe ilçesinin en önemli bağlantı yollarından biri olan ve 50 yıldır asfalt bekleyen 8,5 km'lik Okçabel- Tepeköy asfaltlanarak ulaşıma açıldı.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Gürgentepe ilçesinde yapımı tamamlanan ve toplamda 8,5 kilometrelik sıcak asfalt dökülen Okçabel-Tepeköy bağlantı yolunun açılışını gerçekleştirdi. Gürgentepe ilçesinin her yönüyle tanınan bir ilçe olacağını ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, "Verdiğimiz sözleri tutuyoruz. 50 yıllık sorun haline gelen Gürgentepe ilçesi Okçabel ve Tepeköy grup yolunun 8,5 kilometrelik kısmını sıcak asfalt ile buluşturduk. Vatandaşlarımız bu yolda konforlu bir şekilde gidip gelecekler. Bu yol ayrıca Kabataş ve Aybastı ilçelerine de ulaşım sağlayacak. Burayı sadece asfaltı ile değil her şeyi ile tanınan bir ilçe yapacağız" dedi. - ORDU

Mehmet Hilmi Güler, Gürgentepe, Tepeköy, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HSK, öldürülmeden önce 23 kez suç duyurusunda bulunan Ayşe Tuba Arslan'ın ölümüyle ilgili inceleme başlattı
Devriye görevinden dönen Rus askerlerine teröristler araçlarla eşlik etti Sakarya'da sandal alabora oldu, 1 ölü Borçluyu borcunu ödemesi için sürekli arayarak uyaran 3 avukata huzur bozma davası açıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 19:54:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 50 yıllık yol ilk kez asfalt gördü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]