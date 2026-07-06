500 bin izleyiciye ulaşan Çatlı'nın devamı geliyor - Son Dakika
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500 bin izleyiciye ulaşan Çatlı'nın devamı geliyor

500 bin izleyiciye ulaşan Çatlı\'nın devamı geliyor
06.07.2026 18:23
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Türk sinemasının merakla beklenen yapımlarından Çatlı 2, 30 Ekim tarihinde izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. İlk filmiyle 500 bin izleyiciye ulaşan seri, ikinci halkasında daha büyük bir hikâye ve daha güçlü bir sinema deneyimi sunmayı hedefliyor.

İlk filmde ASALA dönemini beyaz perdeye taşıyan Çatlı serisi, ikinci filmde ise 1990’lı yılların atmosferine ve Çatlı’nın ülkeye dönüş sürecine odaklanıyor. Dönemin dikkat çeken gelişmelerini sinematik bir anlatımla işleyen yapım, kamuoyunda yıllardır merak edilen birçok konuya farklı bir perspektiften yaklaşarak izleyiciyi sürükleyici bir yolculuğa davet ediyor.

Gerilim ve aksiyon unsurlarını etkileyici bir hikâyeyle buluşturan Çatlı 2, temposu yüksek sahneleri, dikkat çeken oyuncu kadrosu ve güçlü atmosferiyle sinemaseverlere heyecan dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor. İlk filmde başlayan hikâye, bu kez beklenmedik gelişmeler ve büyük yüzleşmelerle yeni bir boyut kazanıyor.

Safe Medya ekibi, Çatlı 2’nin yalnızca bir devam filmi olmadığını; karakterleri daha yakından tanıtan, hikâyeyi derinleştiren ve ilk filmden bu yana izleyicilerin zihninde oluşan birçok soruya sinematik anlatımıyla yeni bir bakış sunan güçlü bir yapım olduğunu belirtiyor.

Titizlikle yürütülen çekim süreci ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle dikkat çeken film, görsel dünyası ve etkileyici anlatımıyla da öne çıkıyor. Türkiye’nin yanı sıra dünyanın farklı noktalarında gerçekleştirilen çekimlerle zenginleşen yapım, yılın iddialı yerli filmleri arasında gösteriliyor.

Merakla beklenen Çatlı 2, 30 Ekim tarihinde Türkiye ile eş zamanlı olarak birçok ülkede vizyona girerek sinemaseverlerle buluşacak. İlk filmde yakalanan büyük başarının ardından seri, ikinci filmiyle hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

Abdullah Çatlı, Sinema, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Abdullah Çatlı 500 bin izleyiciye ulaşan Çatlı'nın devamı geliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: 500 bin izleyiciye ulaşan Çatlı'nın devamı geliyor - Son Dakika
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