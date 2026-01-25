500 Bin Liralık Avokado Hırsızlığı - Son Dakika
500 Bin Liralık Avokado Hırsızlığı

25.01.2026 13:12
Alanya'da bahçeden 500 bin liralık avokado çalan 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir bahçeden 500 bin liralık avokado çalan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.İ. isimli bahçe sahibi, evinin yakınında bulunan avokado bahçesinde gece saatlerinde fener ışığı gördü. Durumdan şüphelenen bahçe sahibi, Alanya İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı'na ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, bahçede hırsızlık yapıldığını ve şüphelilerin kaçtığını tespit etti. Şüphelilerin, jandarmayı fark etmeleri üzerine bahçeden topladıkları avokadoları ve olay yerine geldikleri aracı bırakarak kaçmaya çalıştıkları öğrenildi. Jandarma ekipleri, gece saatlerinde geniş çaplı arama çalışması başlattı. Ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kaçan şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Ç.Ş, T.T. ve M.G. isimli şüpheliler, Alanya İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan bahçeden yaklaşık 20 çuval avokado topladığı belirlenen şüphelilerin çaldıkları avokadoların tahmini değerinin 500 bin TL olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jandarma, 3. Sayfa, Alanya, Suç, Son Dakika

