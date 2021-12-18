Üye Girişi
500 YILLIK TARHANA, GELECEK NESLE TANITILDI - Son Dakika

500 YILLIK TARHANA, GELECEK NESLE TANITILDI

18.12.2021 12:51

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde Osmanlı Padişahlarından Yavuz Sultan Selim'in taşıma yükü hafif, uzun süre dayanıklı ve tok tutan bir ürün olarak görüp Mısır seferine götürüp askerlere yedirdiği belirtilen 500 yıllık tarhana, 'Yerli Malı Haftası' kapsamında Ömer Halis Demir Anaokulu...

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde Osmanlı Padişahlarından Yavuz Sultan Selim'in taşıma yükü hafif, uzun süre dayanıklı ve tok tutan bir ürün olarak görüp Mısır seferine götürüp askerlere yedirdiği belirtilen 500 yıllık tarhana, 'Yerli Malı Haftası' kapsamında Ömer Halis Demir Anaokulu öğrencilerine tanıtıldı. Tarhananın yapım ve fırında kurutulma anını öğrencilere, tarhananın tarihi de anlatıldı.

Ömer Halis Demir Anaokulu öğrenci 'Yerli Malı Haftası' kapsamında Beyşehir'in yöresel ürünü olan 500 yıllık tarihe sahip tarhanayı görmek için üretildiği iş yerine gitti. Öğrencilerin, tarhananın tarihinin yanı sıra nasıl üretildiğini öğrendi. Tarhananın tarihinin Osmanlı Padişahlarından Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferine dayandığını belirten iş yeri sahibi Murat Şakrak, şunları söyledi

"Tarhanamızın kaybolmasını istemiyoruz. Daha çok tanınması ve gelecek nesillere aktarılmasını istiyoruz. Dolayısıyla böyle bir lezzetin herkesin tanıyıp tatmasını istiyoruz. Yavuz Sultan Selim, Mısır seferine çıkacağı zaman ordudaki askerler için bozulmayacak ve yükte hafif gıda ürünü ister. Aralarında Beyşehirli bir kişinin de bulunduğu çavuşlarda tarhanayı hazırlar. Tarhanamız bilindiği üzere süzme yoğurt ve buğday yarmasından yapıldığı için protein ve lift oranı yüksek olduğundan doyurucu özelliğine sahiptir ve çokta hafiftir. Bu hafta 'Yerli Malı Haftası' olması sebebiyle miniklerimiz bizi ziyaret etti. Bizi de gururlandırdılar, çok hoşumuza gitti."

(

500 YILLIK TARHANA, GELECEK NESLE TANITILDI
500 YILLIK TARHANA, GELECEK NESLE TANITILDI
500 YILLIK TARHANA, GELECEK NESLE TANITILDI
500 YILLIK TARHANA, GELECEK NESLE TANITILDI

Yavuz Sultan Selim, Yerli Malı, Osmanlı, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 500 YILLIK TARHANA, GELECEK NESLE TANITILDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
12:53 Ordu'da atıl araziler ekonomiye 75 milyon TL katkı sağladı
12:50 Pfizer koronavirüs için tarih verdi: 2024 pandemik moddan çıkıp endemik hale gelebilir
12:33 RTÜK'ten Yasak Elma'ya "metres" cezası!
12:17 TOGG'un yerli otomobil paylaşımı heyecanlandırdı: Saat 14.30 buluşalım
12:15 Xavi'den yeni hamle: Kaptan Alba'nın yerine Galatasaray'ın eski yıldızını Barcelona'ya getiriyor
12:14 Evinin balkonunda bulunan asmadaki detayı fark eden adam öyle şaşırdı ki!
12:11 Rus oyuncu Türkiye'de kayboldu! Arkadaşları ilanlarla onu arıyor
12:04 Avustralya böcekler tarafından istila edildi! Biri hayalet gibi, diğeri ısırınca yumruk etkisi yapıyor
12:01 Koray Avcı'nın affedilmeyen gafı! Kendisini öven takipçisine "şu" dedi ve tepkiler art arda geldi
11:54 Milli Eğitim müfredata iklim değişikliğini ekledi! Seçmeli olacak dersi, Bakan duyurdu
Ordu'da atıl araziler ekonomiye 75 milyon TL katkı sağladı Ordu'da atıl araziler ekonomiye 75 milyon TL katkı sağladı         
12:54
Haberleri izleyen baba, oto hırsızlığı yapan kişiyi tanıdı! Oğluydu! İhbar etti Haberleri izleyen baba, oto hırsızlığı yapan kişiyi tanıdı! Oğluydu! İhbar etti         
12:43
Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı         
11:07
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha         
10:08
İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı! İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı!         
09:34
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir         
18:14
Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor         
16:58
Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi         
16:54
TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı         
16:38
Metaverse dünyasında devrim niteliğinde gelişme! Bu bir ilk Metaverse dünyasında devrim niteliğinde gelişme! Bu bir ilk         
16:37
Hazal Kaya, kendisine tarihi geçmiş aşının vurulmak istenmesine sitem etti! Bakan Koca'ya seslendi Hazal Kaya, kendisine tarihi geçmiş aşının vurulmak istenmesine sitem etti! Bakan Koca'ya seslendi         
16:21
Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu         
14:49
Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi         
14:41
TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu         
14:39
Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı         
14:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 13:02:32. #1.13#
SON DAKİKA: 500 YILLIK TARHANA, GELECEK NESLE TANITILDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement