55 gündür kayıptı, şelalede cesedi bulundu - Son Dakika

MERSİN'de 55 gün önce kızına kiraz götürmek için Çamlıyayla'daki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Süleyman Bozkurt'un (72), Tarsus Şelalesi'nde cesedi bulundu.

Çamlıyayla ilçesinde oturan Süleyman Bozkurt, 55 gün önce Tarsus'ta oturan kızına iki kasa kiraz götürdü. Bozkurt'tan o günden sonra bir daha haber alınamadı. İlk eşinden 3, ikinci eşinden ise bir olmak üzere 4 çocuğu olan Süleyman Bozkurt'un Tarsus'a gittiği gün üzerinde yüklü miktarda para olduğunu öne süren yakınları, öldürülmüş olmasından korktuklarını dile getirdi.