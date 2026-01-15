5G ile Dijital Dönüşüm 2030'da Başlayacak

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, dünyada 5G abone sayısının 2030'da 6,3 milyara ve toplam abonelerin yaklaşık yüzde 67'sine ulaşacağını belirterek, "Mobil veri trafiğinin de yüzde 80'i 5G üzerinden taşınacak." dedi.

Kestioğlu, bir otelde düzenlenen "Vodafone Business Tech Connect Ankara" etkinliği kapsamında "Yeni Ufuklar: Dijital Çağda Dönüşen Dünya" oturumuna katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, 2030 yılına gelindiğinde dünyada 40 milyardan fazla nesnelerin interneti (IoT) cihazının hayatın içinde olacağını bildiren Kestioğlu, 5G abone sayısının 2030'da 6,3 milyarla toplam abonelerin yaklaşık yüzde 67'sine ulaşacağını söyledi.

Kestioğlu, mobil veri trafiğinin de yüzde 80'inin 5G üzerinden taşınacağına işaret ederek, "Bu dönüşümün ekonomik etkisi de son derece çarpıcı. 2030'a kadar 5G'nin ekonomik katkısının yalnızca ABD'de 1,5 trilyon dolar, Çin'de de 1,2 trilyon dolar seviyesinde olması bekleniyor. Bu rakamlar, 5G'nin artık sadece bir teknoloji yatırımı değil, doğrudan kalkınma aracı olduğunu açıkça gösteriyor." ifadesini kullandı.

Bulut pazarının, yılda yüzde 22 gibi sürdürülebilir bir büyüme oranıyla genişlediğini belirten Kestioğlu, bulut harcamalarının yüzde 15'inin doğrudan yapay zekaya ayrıldığını anlattı.

Kestioğlu, kurumların yüzde 75'inin, 2026 yılında dönüşüm stratejilerini bulut, yapay zeka ve büyük veri üzerine inşa edeceğini bildirerek, "Yatırımlar küresel ölçekte devam ediyor. Avrupa Birliği, 2030'a kadar dijital altyapıya 100 milyar avro yatırım planlıyor. ABD bulut bilişim pazarı, yıllık yüzde 20,3 büyümeyle 813 milyar dolar seviyesine ulaşacak. Suudi Arabistan, Vizyon 2030 ile 100 milyar doları yapay zekaya, 21 milyar doları da veri merkezlerine ayırıyor. Tüm bu yatırımların, 2030'a kadar küresel ekonomiye yaklaşık 5 trilyon dolarlık değer katması bekleniyor. " diye konuştu.

Dijitalleşme arttıkça siber güvenlik konusunun da teknik bir başlık olmaktan çıkıp stratejik bir zorunluluğa dönüştüğüne dikkati çeken Kestioğlu, küresel siber güvenlik pazarının 2030'a kadar 500,7 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Kestioğlu, ortalama bir veri ihlalinin tespit edilmesinin 258 gün sürdüğünü belirterek, "Bu noktada yapay zeka devreye giriyor. Yapay zeka kullanan şirketler, bir siber ihlalde ortalama 2,2 milyon dolar daha az maliyetle karşılaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"527 bin ton karbondioksit salımının önüne geçilecek"

"Kamu Bulut", "Firma Bulut" ve "KOBİ Bulut" çözümleriyle her ölçekteki kuruma hizmet verdiklerini anlatan Kestioğlu, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki veri merkezleriyle yurt içi veri saklama ve işleme ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade etti.

Kestioğlu, fiber altyapılarıyla Türkiye'de bugün 5,5 milyon bağlantıya ulaştıklarını ve 2030'da bunu 12 milyona çıkarmayı hedeflediklerini bildirerek, bu yatırımın 527 bin ton karbondioksit salımının önüne geçilmesini sağlayacağını söyledi.

Operasyonlarını 250'den fazla sertifikalı yapay zeka uzmanıyla yönetip geliştirdiklerini aktaran Kestioğlu, şunları kaydetti:

"Vodafone Global ile ortak kodladığımız teknoloji altyapısı sayesinde dünya standartlarında yenilikleri Türkiye'ye getiriyoruz. Artık yeni dönemde akıllı şehirleri daha çok konuşacağız. Akıllı şehirler, bizim için teknolojinin en somut karşılık bulduğu alanlardan biri. Akıllı şehirler kapsamında yapay zekadan akıllı görüntü işlemeye, şehir içi ulaşımda dijitalleşme çözümlerinden park ve bahçelerde sürdürülebilir iklim destekli sistemlere kadar tüm noktalarda Vodafone Business hizmetlerini sağlayabiliyoruz."