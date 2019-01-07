6 Aylık İş İçin 4 Saatte 2 Bin Başvuru

6 aylık iş için 4 saatte 2 bin başvuru -TYP kadrolarına başvurmak isteyen kadınlarda yaşın 28'den, erkeklerde ise 36'dan büyük olma şartı getirildi.

6 aylık iş için 4 saatte 2 bin başvuru

-TYP kadrolarına başvurmak isteyen kadınlarda yaşın 28'den, erkeklerde ise 36'dan büyük olma şartı getirildi.



BATMAN - Toplum Yararına Programlar kapsamında Batman'da çeşitli kamu kurumlarında istihdam edilecek olan 2 bin kişi için başvurular bu sabah başladı. Başvuruların ilk gününde 6 aylık geçici işe başvurmak için 4 saatte yaklaşık 2 bin kişinin başvuru yapıldığı öğrendi.

Batman'da çeşitli kurumlarda görevlendirilmek üzere İşkur tarafından 2 bin kişinin istihdam edileceğinin duyurulması sonrası başvurular başladı. 11 Ocak 2019 Cuma gününe kadar sürecek olan başvuruların ilk gününde 6 aylık geçici TYP kadrolarına yaş sınırlaması getirildi. TYP kadrolarına başvurmak isteyen kadınlarda yaşın 28'den, erkeklerde ise 36'dan büyük olma şartı getirildi. Ayrıca 29 Aralık 2018'de TYP kadrolarında çalışan ve görev süreleri sona erenlerin yeniden başvurularının sistem tarafından kabul edilmediği İşkur yetkilileri tarafından belirtildi.

"Yaş sınırlaması yanlıştır"

6 aylık geçici TYP kadrosuna başvuru yapmak için sabah erken saatte Batman İşkur Müdürlüğü önüne gelen Mehmet Karabulut isimli vatandaş kadın ve erkeklerde uygulanan yaş sınırlamasının yanlış olduğunu belirtti. Karabulut, "İşsiziz, işsizlikten başvurumuzu yaptık 6 aylık işe. Birde yaş sınırı getirmişler. Bu yaş sınırı yanlıştır bana göre. Başka yerlerde bu yaş sınırı yok sadece Batman'da var ve bunu kaldırsınlar. Bayanlarda 28, erkeklerde 36. Ama edindiğimiz bilgilere göre başka yerlerde yaş sınırı yokmuş. Askerliğini yapmamış olanı da alıyorlarmış. Batman'da da aynı olsun. Bir an önce bu sorunda çözülsün" dedi.

11 Ocak Cuma günü bitecek olan başvuru sonrası yapılacak olan incelemeler sonrası TYP kapsamında kamu kurumlarında 6 aylık olarak geçici istihdam edilecek olan 2 bin kişinin belirlenmesi için noter huzurunda kura yapılacağı öğrenildi.

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