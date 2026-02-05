6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında AK Parti heyeti Kilis'te - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında AK Parti heyeti Kilis'te

6 Şubat depremlerinin 3\'üncü yılında AK Parti heyeti Kilis\'te
05.02.2026 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde Kilis'te düzenlenen programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, asrın felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, devlet-millet dayanışmasıyla yaraların sarıldığını ve kentte konut teslimlerinin kararlılıkla...

6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde Kilis'te düzenlenen programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, asrın felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, devlet-millet dayanışmasıyla yaraların sarıldığını ve kentte konut teslimlerinin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Kilis'in depremden etkilenen 11 ilden biri olduğunu hatırlatan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, kentte 457 binanın yıkıldığını, 680 binanın ağır hasar aldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde devletin ilk andan itibaren Kilis'in yanında olduğunu vurgulayan Tuncer, devlet-millet dayanışmasının en güzel örneklerinden birinin burada sergilendiğini söyledi. Basın mensuplarının da süreçte önemli bir görev üstlendiğini belirten Tuncer, "Sahadan gelen gerçek bilgileri aktardınız, yalanın karşısına hakikati koydunuz. Panik değil, dayanışma ürettiniz" diyerek basın mensuplarına teşekkür etti.

Kilis'te bugüne kadar 2 bin 569 konutun tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini, bin 170 konutun daha kurasının çekildiğini aktaran Tuncer, hedeflerinin yalnızca anahtar teslim etmek olmadığını ifade etti. Güvenli, huzurlu ve umutla bakılan şehirler inşa etmeyi amaçladıklarını dile getirdi. Kentte hayatın yeniden normale döndüğünü belirten Tuncer, sokaklarda çocuk seslerinin yankılandığını ve bu sürecin kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Türkiye genelindeki konut projelerine de değinen Tuncer, TOKİ eliyle 1 milyon 753 bin sosyal konut üretildiğini, kentsel dönüşüm kapsamında 2 milyon 252 bin bağımsız bölümün yenilendiğini, iki yıl içinde 455 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini ifade etti. Ev Sahibi Türkiye Projesi ile 500 bin yeni sosyal konut için çalışmaların sürdüğünü belirtti. AK Parti hükümetleri döneminde Kilis'e önemli yatırımlar yapıldığını söyleyen Tuncer, Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nin kurulması, eğitim ve sağlık yatırımları, yollar ve sanayi projeleriyle kentin marka değerinin artırıldığını ifade etti.

Konuşmasının sonunda Kilis'i yalnız bırakmadıklarını ve bırakmayacaklarını vurgulayan Tuncer, çalışmalarda emeği geçen tüm kurumlara, saha personeline ve sabırla süreci takip eden Kilisli vatandaşlara teşekkür etti. Tuncer, program kapsamında Kilis'te yürütülen çalışmaların yerinde inceleneceğini, depremzede vatandaşlarla bir araya gelinerek taleplerinin dinleneceğini kaydetti.

Programa; Kilis Milletvekili ve MKYK Üyesi Umut Arman Sonay, AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı Başkan Yardımcıları Abdülmenaf Turan ile Fevzi Aydın, Kilis AK Parti Milletvekili Ahmet Salih Dal ve AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı ile diğer protokol üyeleri katıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, AK Parti, Kilis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında AK Parti heyeti Kilis'te - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Epstein bağlantısı Prens Andrew’i sarayından etti, çiftlik evine taşındı Epstein bağlantısı Prens Andrew'i sarayından etti, çiftlik evine taşındı
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe’ye veda etti Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda etti
Eyüpspor’dan Gençlerbirliği karşısında muhteşem geri dönüş Eyüpspor'dan Gençlerbirliği karşısında muhteşem geri dönüş
Yer altında vatandaşları ayaklandıran olay: Daha önce ışık görüyorduk... Yer altında vatandaşları ayaklandıran olay: Daha önce ışık görüyorduk...

17:26
Merih Demiral Ülkü Ocakları Dergisi için yazı kaleme aldı
Merih Demiral Ülkü Ocakları Dergisi için yazı kaleme aldı
17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Elazığ’da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
Elazığ'da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 17:38:39. #7.11#
SON DAKİKA: 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında AK Parti heyeti Kilis'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.