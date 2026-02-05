6 Şubat depremlerinin 3\'üncü yılında AK Parti heyeti Kilis\'te

6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde Kilis'te düzenlenen programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, asrın felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, devlet-millet dayanışmasıyla yaraların sarıldığını ve kentte konut teslimlerinin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Kilis'in depremden etkilenen 11 ilden biri olduğunu hatırlatan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, kentte 457 binanın yıkıldığını, 680 binanın ağır hasar aldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde devletin ilk andan itibaren Kilis'in yanında olduğunu vurgulayan Tuncer, devlet-millet dayanışmasının en güzel örneklerinden birinin burada sergilendiğini söyledi. Basın mensuplarının da süreçte önemli bir görev üstlendiğini belirten Tuncer, "Sahadan gelen gerçek bilgileri aktardınız, yalanın karşısına hakikati koydunuz. Panik değil, dayanışma ürettiniz" diyerek basın mensuplarına teşekkür etti.

Kilis'te bugüne kadar 2 bin 569 konutun tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini, bin 170 konutun daha kurasının çekildiğini aktaran Tuncer, hedeflerinin yalnızca anahtar teslim etmek olmadığını ifade etti. Güvenli, huzurlu ve umutla bakılan şehirler inşa etmeyi amaçladıklarını dile getirdi. Kentte hayatın yeniden normale döndüğünü belirten Tuncer, sokaklarda çocuk seslerinin yankılandığını ve bu sürecin kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Türkiye genelindeki konut projelerine de değinen Tuncer, TOKİ eliyle 1 milyon 753 bin sosyal konut üretildiğini, kentsel dönüşüm kapsamında 2 milyon 252 bin bağımsız bölümün yenilendiğini, iki yıl içinde 455 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini ifade etti. Ev Sahibi Türkiye Projesi ile 500 bin yeni sosyal konut için çalışmaların sürdüğünü belirtti. AK Parti hükümetleri döneminde Kilis'e önemli yatırımlar yapıldığını söyleyen Tuncer, Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nin kurulması, eğitim ve sağlık yatırımları, yollar ve sanayi projeleriyle kentin marka değerinin artırıldığını ifade etti.

Konuşmasının sonunda Kilis'i yalnız bırakmadıklarını ve bırakmayacaklarını vurgulayan Tuncer, çalışmalarda emeği geçen tüm kurumlara, saha personeline ve sabırla süreci takip eden Kilisli vatandaşlara teşekkür etti. Tuncer, program kapsamında Kilis'te yürütülen çalışmaların yerinde inceleneceğini, depremzede vatandaşlarla bir araya gelinerek taleplerinin dinleneceğini kaydetti.

Programa; Kilis Milletvekili ve MKYK Üyesi Umut Arman Sonay, AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı Başkan Yardımcıları Abdülmenaf Turan ile Fevzi Aydın, Kilis AK Parti Milletvekili Ahmet Salih Dal ve AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı ile diğer protokol üyeleri katıldı. - KİLİS