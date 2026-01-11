60 Yıl Ayakkabı Tamirinde: Harun Usta - Son Dakika
60 Yıl Ayakkabı Tamirinde: Harun Usta

60 Yıl Ayakkabı Tamirinde: Harun Usta
11.01.2026 12:42
İzmirli Harun Yüksektepe, 76 yaşında 60 yıldır ayakkabı tamirciliği yaparak geleneği yaşatıyor.

İzmir'de yaşayan 76 yaşındaki ayakkabı ustası, 16 yaşında çırak olarak başladığı ayakkabı tamirciliği mesleğini 60 yıldır sürdürüyor. Gelişen teknolojiye ve hızlı tüketim kültürüne rağmen tezgahının başından ayrılmayan usta, unutulmaya yüz tutmuş zanaatın son temsilcileri arasında yer alıyor.

İzmir'de henüz 16 yaşındayken çırak olarak girdiği dükkanda yarım asrı deviren 76 yaşındaki Harun Yüksektepe, gelişen teknoloji ve fabrikasyon üretime karşı el emeğiyle direnerek mesleğini icra etmeye devam ediyor. Modern makineler yerine deriyle bütünleşmiş el aletleri, kösele ve çekiç kullanarak çalışan Yüksektepe, hızlı tüketim alışkanlıkları nedeniyle "at-al" kültürünün yaygınlaştığı günümüzde ayakkabıları tamir ederek yeniden kullanıma kazandırıyor.

"Biz sadece deri dikmiyoruz, hatıraları yaşatıyoruz"

Mesleğini 60 yıldır aynı heyecanla sürdürdüğünü belirten Harun Yüksektepe, dükkanının kendisi için sadece bir iş yeri değil, bir hafıza olduğunu ifade etti. Eski dönemlerde eşyaya verilen kıymete dikkat çeken Yüksektepe, "Eskiden ayakkabı kıymetliydi, insan emeği kutsaldı. Şimdikiler bir yeri sökülünce çöpe atıyor. Biz sadece deri dikmiyoruz, biz hatıraları yaşatıyoruz" dedi.

Çırak yetişmiyor

Fabrikasyon üretimin yaygınlaşması, malzeme maliyetlerinin artması ve yeni neslin bedensel emek gerektiren işlere ilgi göstermemesi nedeniyle çırak bulmakta zorlandıklarını belirten Yüksektepe, mesleğin geleceği konusundaki endişelerini dile getirdi. Ucuz ve kalitesiz malzemelerden üretilen ayakkabıların tamir edilmek yerine yenisiyle değiştirilmesinin zanaatı olumsuz etkilediğini vurgulayan Yüksektepe, kendisinden sonra dükkanın kapanacak olmasının hüznünü yaşadığını söyledi.

"Tek korkum benden sonra bu çekicin sesinin susması"

Mesleğin son demlerinde olduklarını ifade eden Yüksektepe, "Bu eller 60 yıl boyunca helal lokma kazandı. Yoruldum mu? Evet. Ama o ayakkabı bittiğinde sahibinin yüzündeki memnuniyeti görmek, tüm yorgunluğumu alıyor. Tek korkum, benden sonra bu çekicin sesinin susması" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

