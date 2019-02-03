Son Dakika Haberleri: 60 Yıllık Ömrünün 40 Yılını Akordiyona Verdi

60 Yıllık Ömrünün 40 Yılını Akordiyona Verdi

12 dakika önce

Tekirdağ'da geçimini güzel havalarda sahilde akordiyon çalarak sağlayan Orhan Aksoy, nostaljik şarkılarıyla sahilde vakit geçiren vatandaşları kendine hayran bırakıyor.

60 Yıllık Ömrünün 40 Yılını Akordiyona Verdi, System.String[]
Tekirdağ'da geçimini güzel havalarda sahilde akordiyon çalarak sağlayan Orhan Aksoy, nostaljik şarkılarıyla sahilde vakit geçiren vatandaşları kendine hayran bırakıyor. Aksoy'un yaklaşık yarım asırdır sürdürdüğü mesleğinde en büyük hayali ise ileride açacağı atölyede müzik eğitimi vermek.

İnsanların yoğun olduğu yerlerde akordiyon çalan 60 yaşındaki Orhan Aksoy, bunun yanında resim alanında da eğitimler veriyor. Sahilde insanlar geçerken de akordiyon sesine kayıtsız kalamayarak para bırakıyorlar.

Atölye kurmak istiyor

Uzun yıllardan bu yana akordiyon ile dinleyenlere müzik ziyafeti yaşatan Aksoy, "40 yıldır akordiyon çalıyorum. Daha çok evde bu aralar havalardan dolayı dışarı çıkamadık. Ekmek parası böyle çıkıyor. Bu sene daha iyi başladım. Geçen sene pek alışamadı akordiyona vatandaş. İnsanlardan da ilgi görüyorum. Sahilde yürürken farklı bir atmosfer oluşturuyorum. Genelde 1960'ın nostalji yılı şarkılarını yorumladığım için o yıllarda da bu eğitim iyi verilirdi. Bu müzikleri milletin kulağı arıyor. Resim ile uğraşıyorum. Bu işleri yapan pek yok. Yetenek de çıkmıyor zaten. Senede bir çocuk ya geliyor ya da gelmiyor. Akademi düzeyinde üniversitelerde resim eğitimi veriyorum. Başka da bir geçim kaynağım yok. İleride bir atölye açmayı düşünüyorum. Şu an için çalışmalarımı evde yürütmeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Aksoy, yarım asırdır akordiyon çaldığını, burada akordiyon ile dinletiler sunduğunu ve geçimini bu aleti çalarak sürdürdüğünü belirtti. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:50 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Orhan Aksoy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsrail'den Skandal Karar! Türklerin Kudüs'ü Yılda Bir Defadan Fazla Ziyaret Etmeleri Yasaklandı AK Parti, İdam Kararı Verilen Türk Şoför İçin Harekete Geçti

Fiyatlar Yüksek Olunca Pazarlar Boş Kaldı Dünyaca Ünlü Fashion One TV, Number1'a Ortak Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 10:02:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 60 Yıllık Ömrünün 40 Yılını Akordiyona Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]